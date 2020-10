Le Xiaomi Redmi Note 8 était l’un des meilleurs téléphones en termes de rapport qualité-prix en 2019. Un milieu de gamme avec un processeur Qualcomm, de bonnes configurations de mémoire, quatre caméras à l’arrière et une batterie de 4000 mAh. Il a été publié avec MIUI 10 et Android 9 Pie, et maintenant vous obtenez MIUI 12 avec Android 10, une mise à jour majeure.

On va te dire comment mettre à jour votre Redmi Note 8 vers cette version et pourquoi il est important de le faire si vous souhaitez que votre téléphone soit à jour en termes de fonctionnalités et de sécurité.

Nouvelle couche de personnalisation et système d’exploitation pour le Redmi Note 8

Le Xiaomi Redmi Note 8 est mis à jour de manière stable vers Android 10, l’avant-dernière version d’Android. Il le fait avec MIUI 12, la dernière itération de la couche de personnalisation de Xiaomi. Ce terminal est arrivé sur le marché avec MIUI 10 et Android 9, ayant désormais une seconde vie.

Si nous ne voulons pas attendre l’OTA, nous pouvons le mettre à jour manuellement en téléchargeant le fichier zip

La version correspond à la numérotation v12.0.1.0.QCOMIXM et peut être téléchargée depuis le site officiel pour forcer une mise à jour manuelle à partir des paramètres – mises à jour. Cependant, étant une mise à jour mondiale, l’OTA atteindra tous les utilisateurs, il vous suffit donc d’être patient et de vérifier s’il nous est parvenu ou non.

La mise à jour s’accompagne du correctif de sécurité de septembre 2020, quelque chose qui contribuera à faire du Xiaomi Redmi Note 8 un appareil plus sécurisé. Ce terminal fonctionne avec un Snapdragon 665 et une version de base de 4 Go de RAM, donc sur papier il devrait déplacer la mise à jour sans problème mineur.

