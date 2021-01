Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Redmi est devenu l’une des meilleures options lorsque nous recherchons un smartphone pas cher avec de bonnes spécifications. Les terminaux comme le Redmi Note 8 Pro ont été un succès, et ses successeurs ont déjà réussi à surpasser les chiffres précédents.

Les 4 smartphones qui donnent vie à la famille la plus prospère de la société asiatique, le Redmi Note 9, le Redmi Note 9S, le Redmi Note 9 Pro et le récent Redmi Note 9T, sont à un prix minimum en ce moment. Nous ne pouvons pas penser à de meilleures options en dessous de 200 euros.

Redmi Note 9

Le Redmi Note 9 est le successeur de l’un des terminaux les plus populaires de ce dernier 2019, le Redmi Note 8. Il a un écran LCD de 6,53 pouces et une résolution Full HD +, avec une construction en verre et un petit trou comme caméra frontale.

À l’intérieur de Helio G85, processeur plus que prouvé dans le milieu de gamme, et vous pouvez le trouver avec 3 Go ou 4 Go de RAM. Ce Redmi Note 9 a également quatre caméras à l’arrière, dirigé par un capteur de 48 mégapixels. Son autonomie ne sera pas en reste, grâce à une batterie de 5020 mAh.

Écran: Écran LCD de 6,53 pouces, résolution Full HD + et 395 DPIProcesseur: MediaTek Helio G85Mémoire RAM: 3 et 4 GoAppareils photo: Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 13 mégapixelsTambours: 5 020 mAh

Redmi Note 9S

Ce Redmi Note 9S est passé entre nos mains il y a seulement quelques mois, laissant de grandes sensations. Nous parlons d’un appareil pratiquement identique au Redmi Note 9 Pro, avec un panneau Full HD + de 6,67 pouces et le Snapdragon 720.

À l’arrière, la même combinaison de caméras que a donné d’excellents résultats, avec des photographies qui sont au-dessus de leurs concurrents. Il se répète également avec une batterie de 5020 mAh, un lecteur d’empreintes digitales à l’écran et une prise de 3,5 millimètres.

Écran: Écran LCD de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 395 DPIProcesseur: Qualcomm Snapdragon 720Mémoire RAM: 4 et 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 5 mégapixels | Caméra frontale 16 mégapixelsTambours: 5 020 mAh

Redmi Note 9 Pro

La version la plus “pro” de la série Redmi Note 9 monte d’un cran de plus. Sur son devant, un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, ainsi qu’un petit trou dans l’écran pour loger la caméra frontale, ce qui contribue à une bonne utilisation.

Votre cerveau est le Snapdragon 720 de Qualcomm, et vous aurez la possibilité de le trouver uniquement dans une version de 6 Go de RAM. L’appareil Redmi dispose également de quatre capteurs à l’arrière et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Sa batterie, en revanche, atteint un niveau non négligeable de 5 020 mAh.

Écran: Écran LCD de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 395 DPIProcesseur: Qualcomm Snapdragon 720Mémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 8 + 2 + 5 mégapixels | Caméra frontale de 16 mégapixelsTambours: 5 020 mAh

Redmi Note 9T

La version la plus récente de la série Redmi Note 9 va encore plus loin. Sur son devant, un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +, avec une utilisation sublime en incluant la caméra selfie dans un trou en haut à gauche.

Le muscle est mis par le puissant et bien connu processeur MediaTek Dimensity 800U, accompagné d’une version 4 Go de RAM et de deux versions de 64 et 128 Go de stockage interne. Quant à son appareil photo, nous avons un arrière avec 3 objectifs de 48, 2 et 2 mégapixels avec une forme arrondie. Sa façade est de 13 mégapixels. Sa batterie, en revanche, atteint un 5000 mAh non négligeable.

Écran: Écran LCD de 6,53 pouces, résolution Full HD + et 401 DPIProcesseur: MediaTek Dimensity 800UMémoire RAM: 4 GoAppareils photo: triple caméra arrière 48 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 13 mégapixelsTambours: 5 000 mAh

Notre recommandation

Si vous optez pour l’un des terminaux Redmi, c’est que vous recherchez une solvabilité à un prix ajusté, donc je ne choisirais pas le Redmi Note 9 Pro, qui est un peu au-dessus de ses frères. je crois qu’il Redmi Note 9T est la meilleure option, avec un prix très similaire à la version standard mais avec un nouveau processeur plus puissant, ce qui est un ajout intéressant.