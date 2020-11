Il ne reste plus grand-chose pour le Black Friday et cette semaine, nous avons eu les réductions du jour des célibataires en Chine, les deux événements continuent de marquer le ventes sur mobiles et accessoires. Et dans ces bonnes affaires de chasse, nous collectons pour vous les meilleures réductions du moment: préparez-vous à économiser une bonne somme d’argent si vous devez renouveler votre smartphone.

Notre compilation d’offres se concentre sur le milieu de gamme, toutes nos propositions valent moins de 400 euros. Il y a le OnePlus Nord ou le Samsung Galaxy Note 10 Lite, par exemple. Et pour moins de la moitié, vous avez le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le Motorola Moto G8. Allez-vous les manquer? Eh bien, profitez-en, ils disparaissent.

Téléphones Android proposés

Xiaomi Mi 10T Lite 5G. La plus petite version du dernier 10T a un prix très juteux sur Amazon: seulement 249 euros. À ce prix, vous obtenez tout un Xiaomi Mi 10T Lite 5G, un mobile doté d’un écran FHD + de 6,67 pouces, d’un Snapdragon 750G, d’une batterie de 4820 mAh, d’une caméra arrière quadruple et bien plus encore.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Un excellent milieu de gamme qui offre ce dont vous avez besoin pour profiter d’Android. Et vous l’avez à un prix super réduit sur eBay: 197,96 euros si vous appliquez le coupon ‘P1111’. Ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro est la version 6/128 Go, offre un écran FHD + de 6,67 pouces, dispose d’un NFC, d’une caméra arrière quad et d’une batterie de 5020 mAh.

Samsung Galaxy S10 Lite. Mobile de l’année dernière qui se tient à jour en termes de logiciels, de puissance et de fonctionnalités, notamment pour son Snapdragon 855. Et avec un prix très serré sur Amazon: 399 euros. Pour ce coût, vous obtenez un Samsung Galaxy S10 Lite entier, un smartphone avec un écran de 6,7 pouces, de dimensions contenues, avec 8/128 Go, une caméra arrière quadruple et avec tous les logiciels Samsung.

Samsung Galaxy S10 Lite – Smartphone 6,7 “FHD + (4G, 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, 48MP + 12MP (UW) + 5MP (Macro) + 5MP caméra arrière, caméra avant 32MP, Octa-core Snapdragon8150), Prism Blue [Versión española]

Samsung Galaxy Note 10 Lite. La gamme Note de Samsung incorporait des modèles légèrement moins performants sans pénaliser l’utilisation du S Pen ou la puissance brute. Il y a le Samsung Galaxy Note 10 Lite pour le prouver – il offre bien plus que ce dont vous avez besoin. Et vous l’avez sur Amazon pour seulement 388,84 euros.

Realme X50 5G. Un mobile clé pour la marque qui, en plus de la connectivité 5G, comprend un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 48 MP et une double caméra frontale 16 MP + 2 MP. Chez Amazon, vous pouvez obtenir le Realme X50 5G 6/128 Go pour 279 euros.

Motorola Moto G8. Excellent prix pour ce milieu de gamme accessible: 199,90 euros dans la version exclusive d’Amazon. Le mobile a un bon design, une expérience photographique plus qu’acceptable, Snapdragon 665 et bien plus encore.

OnePlus Nord. Ce grand mobile est l’une des meilleures recommandations dans le milieu de gamme. Et à 329 euros c’est un vrai cadeau: vous avez la version globale sur eBay à ce prix si vous appliquez le coupon ‘P1111’. Le OnePlus Nord est un téléphone avec Snapdragon 5G, offre un écran AMOLED de 6,44 pouces, une caméra arrière quadruple, une batterie de 8/128 Go et de 4 115 mAh avec une charge rapide de 30 W et bien plus encore.

Accessoires réduits

Montre Huawei GT2 Sport. Échantillon de prix pour cette montre Huawei dans sa version 46 mm: vous l’avez pour 144,46 euros sur Amazon. Écran OLED de 1,39 pouces, batterie 455 mAh, GPS, lecteur de fréquence cardiaque et compatibilité avec les smartphones: pour ce prix, la Huawei Watch GT2 est l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez acheter.

Google Nest Hub. L’écran intelligent de Google a un prix avantageux sur Amazon: seulement 59 euros. Actuellement indisponible, mais les nouvelles unités ne mettront pas longtemps à arriver: assurez-vous du prix réduit. Avec le Google Nest Hub, vous disposez d’un support multimédia avec assistant et haut-parleur, écran et une multitude de fonctions intelligentes.

Haut-parleurs Amazon Echo. Certaines enceintes intelligentes d’Amazon sont en vente: vous pouvez obtenir l’Echo Dot de troisième génération pour 29,99 euros, le réveil Echo Spot pour 69,99 euros, l’Echo Show 5 pour 49,99 euros et l’Echo Show 8 pour 74, 99 euros.

Applications et jeux Android proposés

Calculatrice NT – Calculatrice étendue Pro 2,79 euros gratuits

Rédempteur – Vente de codes promotionnels gratuits et d’applications payantes 1,69 euros offert

Prise de notes de réunion – Enregistreur, mémo et procès-verbal 2,99 euros gratuits

Pixel Nougat – Pack d’icônes 0,79 euro gratuit

Cadre Ramka – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Égaliseur RE 10 bandes 3,99 euros 0,99 euros

Âge du marbre 3,99 euros 2,19 euros

Sonya la grande aventure complète 3,99 euros 0,59 euros

C’est la police 7,99 euros 3,49 euros

DISTRAINT: Édition Deluxe 4,59 euros 0,99 euros

Despotisme 3k (Despotisme 3k) 3,79 euros 1,79 euros

Icewind Dale: édition améliorée 10,99 euros 4,89 euros

YoWindow Time – Illimité 9,99 euros 5,99 euros

Lucid Dream Adventure 3: Un jeu d’aventure 3,09 euros 1,29 euros

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Si après tout cela notre section du vendredi ne fonctionne pas, vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección sur notre chaîne Telegram ou sur nos profils de magazines Twitter, Facebook et Flipboard. Vous pouvez également consulter les bonnes affaires de chasse de Xataka Móvil, Xataka, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez les bonnes affaires de chasse: le Xiaomi Redmi Note 9 Pro au prix du rire, OnePlus Nord hyper-rabais et plus d’offres