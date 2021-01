Le Xiaomi Redmi Note 9T a été présenté le 8 janvier de cette année. Un nouveau téléphone mobile rejoignant un catalogue de plus en plus volumineux qui, entre autres, en a profité pour ajouter un peu plus de 5G au répertoire de son constructeur. Le modèle est arrivé avec la promesse d’être l’un des moins chers avec 5G de la marque, et il semble réussir.

Le nouveau Redmi Note 9T arrive maintenant en Espagne à un prix assez attractif pour ce qu’il propose, mais il atterrit également avec une offre associée dans les premiers jours d’achat. Si nous le voulons, le téléphone démarrera à 249,99 euros dans son option la plus modeste, mais en l’achetant dans les premiers jours ça pourrait être le nôtre pour 199,99 euros.

Arrivée avec offre

Le Redmi Note 9T a atterri avec un processeur MediaTek, plus précisément un Dimensity 800U accompagné de deux versions de stockage et une de RAM pour donner naissance aux deux modèles désormais en vente, 4 Go et 64 Go au prix de 249,99 euros et 4 Go et 128 Go au prix de 269,99 euros.

En plus de cela, le Redmi Note 9T comporte un écran de 6,53 pouces avec une résolution FullHD +, une caméra arrière circulaire et triple avec 48, 2 et 2 mégapixels et un appareil photo de 13 mégapixels pour les selfies. Le modèle porta Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Le modèle 64 Go arrive en premier et profite de l’offre de lancement

Comme nous l’avons dit, le téléphone arrive en Espagne à un prix réduit en raison de ses premiers jours de commercialisation. La première version à arriver est la 4 Go et 64 Go, et c’est cela qui profite de l’offre. Pendant les premiers jours, le modèle peut être acheté pour 199,99 euros avec une livraison à partir du 25 janvier, il sera également disponible sur Amazon, en plus de la boutique officielle de la marque.

Une fois l’offre dépassée, elle reviendra aux 249,99 euros d’origine, et le 28 janvier, le modèle avec 4 Go et 128 Go arrivera à 269,99 euros. À partir de cette date, le 28 janvier, le téléphone peut également être acheté chez El Corte Inglés, MediaMarkt, Orange, Vodafone et Yoigo.

