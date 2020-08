Yoko Miyashita (photo Leafly).

– Yoko Miyashita, General Counsel de Leafly, succèdera à la direction générale du PDG sortant Tim Leslie.

Miyashita a rejoint la plate-forme de cannabis en ligne basée à Seattle l’année dernière et a auparavant passé plus d’une décennie en tant que conseiller juridique d’entreprise et général chez ., également basée à Seattle.

Leslie a été nommée PDG de Leafly en mars 2019 après avoir été vice-présidente d’Amazon Prime Video International. Il a passé plus de 20 ans chez Amazon et restera chez Leafly pendant une brève période de transition.

Leafly a connu deux cycles de licenciements cette année avant de lever 3,6 millions de dollars en mai.

– La société de technologie audio Sonos a nommé Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, à son conseil d’administration. Lis l’histoire.

Kamal Hathi (Photo DocuSign).

– DocuSign a annoncé Kamal Hathi, vétéran de Microsoft depuis 20 ans, comme nouveau directeur de la technologie. Dans son nouveau rôle, il soutiendra le DocuSign Agreement Cloud, le nouveau produit de la société cotée en bourse visant à s’étendre au-delà de sa plate-forme de signature électronique.

Fondé à Seattle et maintenant son siège social à San Francisco, DocuSign a rejoint le Nasdaq 100 en juin, remplaçant United Airlines. L’entreprise a toujours une main-d’œuvre importante à Seattle.

Hathi était plus récemment directeur des produits et de la technologie pour Trader Interactive, un fournisseur de marchés numériques et de produits publicitaires pour les industries des véhicules récréatifs et commerciaux. Il reste au conseil d’administration de Trader Interactive et siège également au conseil d’administration de Slickdeals.

Hathi a quitté Microsoft en 2018; à l’époque, il était directeur général de Power BI. Il a précédemment travaillé dans les équipes SQL Server Analysis Services et MSN.

Dave Marver. (Photo de Vicis)

– L’ancien PDG de Vicis, Dave Marver, a été nommé PDG de GTX Medical, une société de dispositifs médicaux basée aux Pays-Bas et en Suisse développant une technologie pour traiter les lésions de la moelle épinière.

Co-fondateur de Vicis, Marver a quitté le fabricant de casques de football high-tech basé à Seattle en novembre de l’année dernière. Un mois plus tard, la société s’est fermée et ses actifs vendus pour 2,85 millions de dollars en avril.

Marver est un vétéran de l’industrie des dispositifs médicaux qui a passé plus d’une décennie chez Medtronic. Il était auparavant PDG de JointMetrix Medical and Cardiac Science Corporation.

– Redfin, basé à Seattle, a annoncé que Kerry Chandler avait rejoint son conseil d’administration. Chandler est actuellement le directeur des ressources humaines de la société mondiale de divertissement et de sport Endeavour.

«L’expérience de Kerry en ressources humaines dans des entreprises à forte croissance ajoute un domaine d’expertise crucial à notre conseil d’administration», a déclaré Glenn Kelman, PDG de Redfin.

Chandler a été responsable des ressources humaines chez Under Armour, Christie’s, NBA, Walt Disney et IBM.

L’ancienne vice-présidente d’Amazon Books, Jennifer Cast, se trouve dans le premier magasin physique d’Amazon à Seattle. (Photo de fichier .)

– La vice-présidente du recrutement spécialisé d’Amazon, Jennifer Cast, a quitté le géant du commerce électronique. Dans un article sur LinkedIn, Cast a écrit qu’elle prenait congé de l’été pour planifier la prochaine étape de sa carrière.

Cast a initialement rejoint Amazon en 1996 en tant que 25e employé, et a quitté en 2001 après un passage en tant que vice-président des livres, de la musique, de la vidéo et du numérique. En 2014, elle est revenue pour superviser Amazon Books, la première incursion de la société dans la vente au détail physique. Cast est passée à son plus récent rôle de chef de file dans l’acquisition de talents spécialisés en 2018.

«Je pense que la culture d’Amazon est plus forte et que les employés sont tout aussi (sinon plus) obsédés par les clients que lorsque je les ai rejoints. Principes de leadership de Viva Amazon! » Cast a écrit dans le post.

– La start-up de Seattle DroneSeed a ajouté le co-fondateur de Tesla, Marc Tarpenning, à son conseil d’administration en tant qu’observateur. Fondé en 2016, DroneSeed utilise des drones pour accélérer le processus de reboisement après les incendies de forêt.

«Des innovations techniques comme celle-ci – qui profitent à la fois aux gens et à l’environnement dans son ensemble – sont exactement la raison pour laquelle j’ai hâte de faire partie du conseil, a déclaré Tarpenning.

Tarpenning est actuellement associé chez Spero Ventures, une société de la région de la baie de San Francisco spécialisée dans le capital-risque de démarrage. Spero est un investisseur dans DroneSeed.