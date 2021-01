Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Jeux anti-émeute a déjà publié le patch League of Legends 11.2 et avec cela vient le nouveau champion tant attendu, Viego, le roi en ruine. Celui-ci peut anticiper son histoire et ses traditions, qui séparera le jeu Ruined King: Une histoire de League of Legends. Ce sera une jungle assez puissante et mortelle car vous pourrez voler les corps de vos adversaires tombés au combat.

Les compétences de Viego ils font de lui un champion qui a beaucoup de dégâts dans la zone, le vol de vie et même avec un pourcentage de vie ennemi. Il a également un tableau de bord avec étourdissement dans son W et même un brouillard à cacher et cela lui donne également des bonus. Le passif de Viego C’est celui qui vous permet de voler les corps des ennemis que vous tuez, ainsi que leurs objets et capacités et avec le R vous pouvez en sortir, avancer et endommager tout sur votre passage.

Ici vous pouvez lire leurs compétences détaillées



Passif – Domination souveraine: si Viego aide à assassiner un adversaire, il possédera temporairement leurs objets, attaques et capacités de base, ainsi que retrouver une partie de sa santé maximale et augmenter sa vitesse de déplacement. À son tour, il peut lancer sa capacité ultime, Heartbreaker, gratuitement.

Q – Lame du roi en ruine: Viego va frapper en avant, endommageant quiconque il atteint. L’effet passif de cette capacité fait que les attaques de base retirent un pourcentage de la santé actuelle de l’adversaire en tant que dégâts supplémentaires à l’impact. À son tour, il frappe deux fois s’il a déjà attaqué ce même adversaire avec une compétence, volant la vie dans ce cas.

W – Gueule spectrale: Viego charge, lançant une brume qui étourdit et inflige des dégâts au premier capturé. Plus il est chargé longtemps, plus l’étourdissement durera longtemps et plus il ira loin.

E – Chemin du tourment: Viego génère une vague de Black Mist autour d’un mur voisin. Tant qu’il reste à l’intérieur, il reste caché et augmente sa vitesse d’attaque et de déplacement.

R – Brise-cœur: Viego expulse le corps qu’il a possédé et est transporté vers l’avant, infligeant des dégâts à l’ennemi qu’il rencontre et a le plus faible pourcentage de vie, infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de la vie qui lui manque, alors qu’il est à

le reste des rivaux les poussera.

Patch 11.2 Il s’accompagne également de nombreux changements apportés aux champions. Nous aurons l’attendu des nerfs pour Akali, Darius et Maokai, qu’ils sont de vrais maux de tête, ainsi que buffs à Azir, Nocturne, Shaco et Varus, entre autres. Ici vous pouvez lire les notes complètes.

