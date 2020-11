Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a de très bonnes nouvelles pour la communauté de League of Legends, car Riot Games a présenté un nouveau champion du titre aujourd’hui. Nous nous référons à Rell, également connu sous le nom d’Iron Maiden.

Selon la société, Rell est né parmi les richesses et en tant qu’héritier d’une maison noble. Cependant, le destin avait des plans très différents pour elle, de sorte qu’elle ne pouvait pas profiter d’une vie pleine de confort en raison des ambitions de sa famille.

Comme pour les personnages précédents, le studio a détaillé l’histoire de Rell en profondeur. Il nous a également donné un aperçu des compétences qu’il utilisera sur le champ de bataille.

Ainsi est né Rell, l’Iron Maiden et nouveau champion LoL

Rell a découvert dès son plus jeune âge qu’il avait le pouvoir de manipuler le métal. Ses parents ont décidé de profiter de cette capacité et ont cherché que leur fille devienne l’apprentie de divers magiciens. Le tout dans le but de faire en sorte que Rell se démarque parmi les élites militaires et politiques.

Cependant, une académie l’a recrutée et a expérimenté ses capacités. Rell est devenue puissante grâce à un sceau magique qui lui a permis d’améliorer son contrôle sur le métal. Après avoir eu 16 ans, il a décidé de se rebeller et de s’échapper de l’académie.

Après avoir découvert que sa mère était derrière toutes les expériences, elle a décidé de devenir une défenseuse des faibles; cependant, les autorités l’ont classée comme une criminelle dangereuse qui doit être arrêtée à tout prix.

Nous sommes ravis de vous présenter Rell, l’Iron Maiden. Vous cherchez plus d’informations sur le nouveau champion de la Ligue? Nous vous avons: Aperçu des capacités: https://t.co/cjwWMFedAH

Champion Insights: https://t.co/AobHweH86T

Biographie: https://t.co/xT78tKBAsn Rell sera prêt à rouler dans le patch 10.25! pic.twitter.com/fp3pw3uBAi – League of Legends (@LeagueOfLegends) 23 novembre 2020

Rell sera mortel et impitoyable dans League of Legends

Rell sera une championne du soutien grâce à ses compétences utiles. Avec Moldbreaker, il exécutera des attaques lentes, mais avec l’avantage de voler l’armure et la résistance magique de ses ennemis. Cela entraînera des dommages supplémentaires.

Avec Frappe dévastatrice, Rell attaquera avec sa puissante lance pour infliger des dégâts. Cette capacité est combinée avec Attirer et Repousser, qui relie une pièce de son armure à un allié, lui donnant une résistance et une armure supplémentaires.

Lure et Repel peuvent être exécutés plusieurs fois pour briser le lien et étourdir les ennemis proches. Lorsqu’ils sont combinés à Frappe dévastatrice, Rell et l’allié retrouveront de la santé pour chaque champion subit des dégâts.

D’un autre côté, il y a Collapse, qui ne peut être utilisé que si Rell est sur sa monture. La championne transformera son véhicule en armure pour blesser les ennemis et aura un puissant bouclier. Cependant, cette puissance ralentit la vitesse de déplacement.

Avec son armure, Rell peut utiliser la monture, convertissant son bouclier supplémentaire en monture pour gagner en vitesse et infliger des dégâts. Enfin, la championne achever ses adversaires avec Magnetic Storm, qui attirera tous les ennemis pendant quelques secondes.

W1 – Ferromancie: Crash Down (Pendant qu’elle est montée) Rell saute et transforme sa monture en armure lourde, gagnant un énorme bouclier qui dure jusqu’à ce qu’elle soit détruite ou remontée. À l’atterrissage, elle renverse les ennemis autour d’elle. Rell peut lancer ses E et R pendant le changement. pic.twitter.com/w1TMgLby4c – League of Legends (@LeagueOfLegends) 23 novembre 2020

Q – Frappe fracassante Rell poignarde en avant avec sa lance, brisant tous les boucliers et endommageant tous les ennemis touchés (les dégâts diminuent après la première cible). Si Rell a un allié lié avec E – Attirer et repousser, elle et cet allié récupèrent la santé pour chaque champion touché par cette capacité. pic.twitter.com/U4X8oRMNJn – League of Legends (@LeagueOfLegends) 23 novembre 2020

R – Tempête magnétique Rell éclate de fureur magnétique, tirant les ennemis proches vers elle. Elle crée ensuite un champ gravitationnel autour d’elle, attirant les ennemis proches pendant quelques secondes. Le champ n’interrompt pas les autres actions de ses ennemis. pic.twitter.com/pADXB99YXn – League of Legends (@LeagueOfLegends) 23 novembre 2020

League of Legends est disponible sur PC. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées au titre de Riot Games.