Plusieurs fois, cela se produit dans League of Legends Nous manquons ce champion qu’ils ont réécrit et il était votre principal (Aatrox unu). Les patchs moba de Jeux anti-émeute ont déjà modifié la carte et le méta-jeu depuis plus de 11 ans, qui ne ressemblent plus beaucoup à leur version originale de 2009. Maintenant, un groupe de fans se développe dans le style de WoW Classic, une version jouable des premières versions de League of Legends.

Pour tous les nostalgiques, le projet est nommé Chronoshift et cela vous permettra de jouer à la bêta de League of Legends, ainsi que les première et deuxième saisons. L’initiative n’est pas officielle et pourrait être bloquée par Jeux anti-émeute à l’avenir afin qu’il ne continue pas à se développer, même si pour le moment ses créateurs ne recherchent aucun avantage monétaire.

Chronoshift Il a été développé à partir de zéro et est actuellement dans sa phase alpha fermée et seul un groupe restreint de joueurs peut profiter de l’AP complet de Master Yi ou du magnifique Ryze original. Sur leur site Web, vous pouvez voir plus d’informations sur le projet.

Ci-dessous, vous pouvez voir un gameplay de Chronoshift avec Master Yi dans la jungle AP completEspérons que Riot ne mettra pas fin à cette jolie initiative.

