League of Legends a eu sa première en 2009 et plus de 10 ans plus tard, le MOBA continue de croître à travers le monde, un fait démontrable en nombre. Comme le montrent les statistiques, le nombre de joueurs de League of Legends n’a cessé d’augmenter au fil des ans. L’Amérique latine compte déjà au total plus de 1,8 million de joueurs. En revanche, le serveur d’Europe de l’Ouest compte à lui seul déjà plus de 4 000 000 de joueurs à la fin de la saison 10 dernière.

Le nombre de joueurs d’EUW a augmenté de plus d’un million par rapport à l’année dernière, un chiffre qui n’est rien de moins si l’on considère qu’ils sont des joueurs classés, donc tous les joueurs qui jouent sporadiquement n’entrent pas dans ces 4 millions. C’est la première fois que ce serveur dépasse les 4 millions de joueurs.

Dans un contexte plus global, le plus gros serveur est celui de la Corée du Sud, qui atteint 4 795 550 joueurs, tandis que l’Amérique du Nord en a la moitié: 2 235 007 joueurs. Les serveurs mineurs comme ceux du Brésil ont également vu leur base de joueurs augmenter ces dernières années. Avec quoi c’est plus que clair: nous avons League of Legends depuis bien plus longtemps.

Selon les données affichées par l’utilisateur Reddit u / xourc3, il s’agit du nombre de joueurs par région:



KR – 4 795 550

EUW – 4 032 653

NA – 2 235 007

EUNE – 1 958 275

BR – 1 727 466

TR – 1 037 559

LAN – 922 118

LAS -910 671

RU – 285 982

OCE – 270 318

JP – 148 095

