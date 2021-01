Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Singapour Elle est connue comme la “Perle de l’Asie” par beaucoup, grâce à son style de vie millionnaire et à son importance économique dans la région de l’Asie du Sud-Est. Il a également des normes de mode élevées qui font du magazine spécialisé, ELLE Singapour dans l’une des plus importantes de cette région du monde.

Maintenant ce même magazine a présenté le groupe fictif de K-Pop de League of Legends K / DA en couverture de ce janvier 2021. On ne sait pas s’il y a eu un événement comme celui-ci à d’autres occasions (que des chanteurs fictifs d’un jeu vidéo posent pour la couverture d’un prestigieux magazine de mode), mais c’est quelque chose de très significatif tant pour la mode que pour l’industrie du jeu vidéo.

Dans le post Instagram où l’annonce a également été révélée, la prestigieuse firme de mode affirme: «La nouvelle génération de pop stars qui nous laisse en vouloir plus est virtuelle, mais leur célébrité est on ne peut plus réelle. Lancé en 2018, le groupe de musique pop K / DA de Riot Games a atteint aujourd’hui une masse critique: leur EP ALL OUT affiche une viralité irréfutable. Leur chanson principale MORE a dépassé les charts iTunes K-Pop, totalisant 62 millions de flux sur YouTube et comptant, et le groupe a remporté le prix de la meilleure idole visuelle des QQ Music Boom Boom Awards le mois dernier. “

Cela représente très bien l’impact que la mode des jeux vidéo et la culture pop pourraient avoir dans la vraie vie à l’avenir. Cela peut sembler ridicule pour beaucoup, mais sans hésitation, je pense que c’est une preuve supplémentaire de l’importance que les jeux vidéo ont pris au cours de cette dernière année de pandémie et de la façon dont les podiums du futur pourraient être virtuels.



