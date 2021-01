Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

League of Legends Il a déjà lancé ce qui sera sa onzième saison de compétition et est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté. Dans une diffusion d’une heure Jeux anti-émeute a révélé les détails de cette saison 11 qui promet beaucoup et qui aura de grands changements dans le mode compétitif.

L’une des nouvelles que la communauté League of Legends attendait le plus est élimination des promotions dans les files d’attente classées, bye perdre des promos. De plus, la réinitialisation elo de fin de saison vous rapprochera désormais du rang dans lequel vous étiez la saison dernière et nous aurons une amélioration du système de matchmaking.

D’un autre côté, Riot Games a assuré que Clash continuerait d’être très important pour League of Legends. Le premier de ces tournois aura lieu le 15 janvier. Les files d’attente Maestro et Challenger ouvriront également à partir du premier jour.

Un autre point fort sont les nouveaux champions pour cette saison, au moins dans la première mi-temps, ils seront tous liés à la tradition des Isles of Shadows et le premier sera Viego, le roi en ruine, qui arriverait fin janvier. Ce champion sera une jungle de mêlée capable de voler les âmes et les capacités de ses ennemis. Mais il y aura aussi des champions pour toutes les positions et attention, un sorcier-combattant arrivera pour le toplane et un nouveau magicien-mitrailleur de Bandle.

Les retouches reviendront également avec tout et après Dr World, les travaux arriveront pour Shyvana, SKarner, Nocturne, Udyr ou Quinn. Ils s’assurent également que cette 2021 Nous aurons plus de 140 nouveaux skins.

Vous pouvez regarder la diffusion complète ici.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord