Nous avons enfin les notes officielles du premier gros patch de League of Legends après le revirement massif de la pré-saison. C’est le version 10.24 et arrivera comme d’habitude tôt le matin du 25 novembre.



Quant aux champions, on aura enfin le nerf attendu a Amumu (merci), qui bénéficiera d’une réduction des dégâts sur son W. Hécarim Il sera également nerf sur son passif afin que sa vitesse de déplacement ne lui donne pas autant d’AD supplémentaire et son E lui accordera également moins de vitesse. Samira Il recevra également une réduction des dégâts sur son passif de l’épée de mêlée car les nouveaux objets l’avaient assez fort. Finalement Kayle cela réduira votre vitesse d’attaque de passive.

En revanche, les champions qui recevront un buff pour ne pas bien s’adapter à ce nouvel objectif sont Tryndamere, qui subira plus de dégâts sur son Q et Varus, qui recevra de puissantes améliorations de presque toutes ses capacités (bien méritées).

Finalement Yasuo et Yone (Les petits frères et sœurs les plus détestés de la Ligue) verront leurs passifs doublés de clitoris modifiés afin qu’ils ne se détruisent pas avec le nouveau Guinso. Les deux épéistes auront désormais un double critique passif, après les dégâts de Rageblade sur les calculs de coup.

Quant aux objets, beaucoup d’entre eux seront nerfés (justice divine), comme c’est le cas avec Ruined King, Demonic Embrace, Eclipse, Liandry, Liche, Luden and the Cracker, entre autres maux de tête. De plus, certains objets comme Cosmic Impulse, Dancer ou le pilleur auront des améliorations dans leurs statistiques.

Les nouveaux skins pour Anivia Cosmic Flight, Hecarim Cosmic Cavalry, Cosmic Summoner Illaoi, Cosmic Destiny Nami, Cosmic Hunter Nidalee, Cosmic Stinger Skarner, Cosmic Hunter Varus, Cosmic Devourer Vladimir, Cosmic Darkness Lissandra et Cosmic Darkness Soraka seront disponibles dans cette nouvelle édition Star Guardian. version

Vous pouvez consulter tous les changements en détail dans la publication officielle.

