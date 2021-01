Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La bêta ouverte de League of Legends Wild Rift provoque déjà des heures de vices dans les salles de bain d’Asie et d’Europe, malheureusement nous n’avons toujours pas de date précise pour qu’elle arrive en Amérique, mais maintenant Areajugones interviewé, Brian Feeney, concepteur en chef du MOBA et ils apportent une nouvelle de crise cardiaque.

Dans l’interview, le travailleur de Riot Games a précisé que de nombreux détails techniques de la version bêta doivent encore être peaufinés, bien qu’il continuera à y ajouter du nouveau contenu. Et la nouvelle choquante est que Wild Rift pourrait avoir des premières de champion qui ne seront pas sur la version PC. «Nous sommes très ouverts à la sortie de nouveaux champions exclusifs de Wild Rift. C’est quelque chose qui a toujours été sur la table », a expliqué Feeney.

Il a également parlé de l’intégration des personnages de la version PC au mobile, puisque Wild Rift compte actuellement 40 champions et dans la version originale il y en a déjà 153, Rell étant le dernier à être ajouté. Ces personnages continueront à atteindre progressivement le mobile, même si ce ne sera pas aussi souvent qu’on le pense.

Le compétitif de Faille sauvage il est également en cours de moulage et ils cherchent à créer des instances de plus haut niveau comme Wolrds. Enfin, Feeney a déclaré qu’il pourrait y avoir une version console de Faille sauvage. «C’est quelque chose qui nous passionne vraiment et que nous voulons lancer le plus tôt possible. Parce qu’il y a là aussi un grand trou pour nous », a-t-il précisé.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord