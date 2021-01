Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Jeux anti-émeute prévoit pour cette 2021, de renouveler de nombreux champions et mécaniciens de League of Legends qui étaient un peu viciés. Rammus est un très vieux champion, très linéaire et avec très peu d’options pour choisir différentes stratégies. Maintenant Rito enfin a annoncé une mini retouche pour le champion qui lui donnera un ultime formidable.

L’information a été confirmée par Rioter Scruffy, chef de l’équipe de conception de League of Legends. Rammus recevra des modifications pour rafraîchir son ancien style de jeu. Les changements concernent principalement votre nouveau R, qui donnera un saut Malphite, qui effectuera un Knock up dans sa zone centrale, tandis que toute la zone sera également ralentie. Il appliquera également des dégâts magiques à la zone et la portée du saut augmentera avec la vitesse de déplacement.

La raillerie E sera également plus longue contre les monstres, mais sera généralement plus courte contre les champions. Son temps de recharge passera également à 12 secondes à tous les niveaux. Même si ce n’est pas si grand changement, cela rend clairement le tatou plus divertissant.

Les réflexions sur le gameplay viennent d’être publiées avec un focus sur la petite mise à jour de Rammus à venir! Https: //t.co/YZ5bq5DMeA pic.twitter.com/bLOaoHK37p – Mark Yetter (@MarkYetter) 15 janvier 2021

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord