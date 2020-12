Riot Games ose apporter le contrôle exigeant de League of Legends aux téléphones mobiles et aux consoles. Cela implique des changements dans le gameplay, dans le système d’objets, les classifications et dans la conception des scénarios, comment l’étude a-t-elle proposé son adaptation? Ses responsables nous en parlent et annoncent le début de sa bêta ouverte sur Android et iOS.

Si quelque chose m’est apparu clair lors d’une récente présentation de Wild Rifts, c’est que pas un simple port de League of Legends. Le travail qui a été fait au niveau de la conception de l’interface, du réglage des champions, des décors et même de la nouvelle façon d’acheter des objets, change complètement la manière d’aborder le jeu. En substance, c’est toujours le même jeu; une équipe joue contre une autre pour écraser le lien ennemi, mais suffisamment de modifications ont été apportées pour accélérer les rencontres, les rendre plus agiles et jouables avec des terminaux tactiles. Développer Wild Rifts a coûté trois ans de travail à Riot Games, et le soin apporté lors de l’événement est apprécié, car les changements sont tellement importants que les versions desktop et mobile seront traitées comme deux jeux différents, elles ne seront pas connectées. Une fois la présentation de toutes ces actualités terminée, j’ai pu accéder à une version préliminaire du jeu et jouer à quelques jeux. C’était formidable de voir que tous les avantages qui ont été annoncés à propos de cette version de League ont très bien fonctionné.

L’événement a commencé par nous apprendre les champions. Tous ceux qui sont dans la version de bureau n’arriveront pas, mais ils sortiront petit à petit. La raison en est que ils vont tous les réajuster, un par un, afin qu’ils fonctionnent comme ils le doivent sur les mobiles. Ceci est particulièrement important pour les guerriers qui ont besoin d’une gestion plus élaborée de leurs capacités que les autres. Pour commencer, Darius et Draven sont confirmés tandis que Wukong arrivera en décembre. L’événement entier concentré sur la version Wild Rift pour mobile, sans mention de la console, on ne sait donc pas s’ils ont eu les mêmes problèmes avec les mêmes champions dans les deux versions. Ce que oui, il a été suggéré qu’il pourrait y avoir un champion exclusif pour Wild Rift, ainsi que des skins pour cette édition.

Les modifications apportées aux caractères ne sont pas seulement liées aux commandes tactiles, mais également au réglage. C’est essentiellement la même chose, mais c’est un peu plus petit, comme si les distances avaient été réduites ainsi que le temps qu’il faut aux champions pour se rencontrer. De Riot Games, nous avons confirmé aux médias qu’ils avaient testé ce problème avec les joueurs professionnels et les meilleurs streamers du jeu, en essayant de ressentir la même profondeur et la même tension que l’original, uniquement adapté aux téléphones mobiles. Ils ont même ajusté le dernier coup aux sbires pour travailler avec un système tactile et à la nouvelle vitesse de ces jeux.

Les ennemis que nous trouverons dans les rues et dans la jungle changent également, ainsi que le nombre de dragons qui apparaîtront et les améliorations qu’ils apporteront. De même, l’achat d’objets est résumé, avec quelques-uns déjà pré-sélectionnés pour pouvoir les acquérir rapidement et revenir dans le jeu. Des enchantements sont ajoutés aux bottes pour optimiser les mouvements des personnages, et il y aura de nouveaux objets, tous pour profiter de ce que ces changements signifieront pour le jeu. C’est-à-dire qu’il semble qu’ils aient non seulement adapté le jeu aux téléphones mobiles, mais qu’ils aient également profité de ces changements pour ajouter de nouveaux éléments à la méta, profitant du nouveau rythme de combat, des distances et de la façon de jouer. Toutes les nouveautés incorporées interagissent les unes avec les autres pour que ça soit cool pour ceux qui jouent à LoL depuis la moitié de leur vie.

La bêta ouverte débutera le 10 décembre

On pense également que les changements de scène permettent de positionner correctement les boutons à presser correctement dans l’interface. Comme les rues sont très diagonales, il y a de la place sur un écran mobile pour placer à droite toutes les compétences à exécuter. Lorsque vous activez une capacité d’attaque spéciale ou normale, elle sera exécutée lorsque vous la relâchez. Pendant ce temps, un cercle apparaît autour de votre personnage, attaquant automatiquement celui qui est le plus pratique et le plus proche. Si vous bougez votre doigt en serrant, vous pouvez prendre cette décision, indiquant qui vous intéresse. Le système est confortable et fonctionne, mais il est évident que la précision est perdue par rapport au jeu sur PC. Le clavier ne trouble pas la lecture de la scène, mais il faut un peu de déchiffrement de ce qui se passe lorsque plusieurs champions, une tourelle et une poignée de sbires se réunissent. Les nouveaux arrivants auront du mal à comprendre qui ils combattent et quelle capacité à activer. Quoi qu’il en soit, le travail est bien fait. Il va falloir comprendre.

La version de bureau et la version mobile seront traitées comme deux jeux différents, elles ne seront pas connectées



De Riot Games, ils sont conscients que le système de jeu a ses «mais» aujourd’hui, c’est pourquoi ils demandent des commentairesAlors n’hésitez pas à vous inscrire à la bêta ouverte. Les dates et régions dans lesquelles il sera disponible sont: le 8 décembre au Vietnam, en Océanie et à Taiwan. Le 10 décembre en Europe, Turquie, Russie et CEI, et Mena. Pour jouer, les téléphones Android avec un processeur 4 cœurs, 1,5 GHz et plus, compatibles avec 32 bits et 64 bits, avec 1,5 Go de RAM et une résolution de 1280×720 sont recommandés. Si vous avez iOS, il est livré avec l’iPhone 6 Plus et supérieur. De Riot Games, ils avertissent que pas une version occasionnelle de League of Legends. Wild Rift est compétitif et créé pour vous encourager à mieux jouer; mais ils sont conscients qu’en tant que jeu mobile, il attirera un large public nouveau. Pariant sur l’accessibilité, ils ont promis qu’il y aurait un bon nombre de tutoriels pour le nouveau venu. Ils nous en ont appris quelques-uns et j’ai pu les essayer, mais quand il s’agit d’apprendre à jouer à League, ils ne suffisent jamais. Cela ne ferait pas de mal d’enseigner des tactiques avancées, car lorsque les pros du jeu de bureau s’y lancent, les débutants se préparent. Ils ne détaillaient pas l’existence d’un chat vocal, mais il y aurait des émotes, des gestes et quelque chose de curieux: la possibilité de jeter un objet au sol quand on tue quelqu’un.

Dans la vidéo d’exemple, une pierre tombale a été montrée sur laquelle RIP a été écrit. En ce qui concerne la monétisation, ce n’est pas parce que c’est un jeu mobile qu’il sera payant de gagner. Le titre restera aussi convivial à cet égard que l’original. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez débloquer des héros en montant de niveau, et une nouvelle devise sera ajoutée au jeu pour y faire des achats. La vérité est que J’ai été satisfait de ce qui a été montré et de ce qui a été joué. Je m’attendais à une simple porte, et non. À première vue, il ne semble pas qu’il y ait de grands changements entre LoL de bureau et Wild Rift, mais ils sont là. Riot Games a su repenser son jeu et ses règles pour s’adapter aux besoins et aux possibilités d’un mobile. Il sera très intéressant de découvrir comment le changement de contrôle modifie les personnages et comment tout fonctionne sur le long terme, surtout ce que tout cela apporte à League of Legends. Sans encore nouvelles de sa version console, sera-ce aussi un autre LoL différent? Nous continuerons d’attendre plus de nouvelles.

