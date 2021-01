Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

League of Legends a enfin présenté ce qu’ils seront vos premiers skins pour commencer cette année 2021 et ce sont, honnêtement, des bonardas. Ce sont deux séries d’aspects, Shanghai et ruiné.

Shanghai est en partie le successeur spirituel des peaux des Nouvelle année lunaire et ils ont la couleur rouge comme protagoniste principal, ainsi que les détails traditionnels chinois que nous aimons tant. Cette collection apportera des aspects pour Cho’Gath, Neeko, Nautilus et Jhin.

D’autre part les peaux Ruiné, continue de tenir parole pour donner des skins aux personnages qui n’en ont pas reçu de nouveau il y a 1000 jours et Shyvana sera le protagoniste. Karma et Draven ils recevront également un look ruiné. Cela vient comme un promotion pour le prochain RPG de Riot Games, Ruined King.

La collection Ruiné pourrait également anticiper l’arrivée présumée du Roi en ruine aux champs de bataille de League of Legends, en tant que prochain champion. Ces skins sont déjà sur le PBE et devraient atteindre le Faille de l’invocateur dans le deuxième patch de la saison 11. N’oubliez pas que la nouvelle saison débutera le 8 janvier.

Ci-dessous vous pouvez voir les 7 nouveaux skins:

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord