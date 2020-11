La communauté des joueurs de League of Legends Il ne cesse de grandir, comme on peut le voir à chacune de ses nouvelles saisons et en faisant partie des compétitions plus grand dans les eSports. Il n’est donc pas étonnant que ses créateurs aient choisi d’être un peu plus ambitieux et de se lancer dans l’aventure d’amener leur jeu sur les appareils mobiles.

League of Legends Wild Rift arrivera enfin en Espagne le 10 décembre. Bien entendu, elle le fera sous forme bêta, comme la société l’a confirmé sur ses réseaux sociaux. Ce que nous savons, c’est que ce titre arrivera plus tard en Amérique, où il devrait enfin voir sa première en 2021. Mais, pour l’instant, les joueurs pourront profiter de son gameplay sur iOS et Android.

Votre accès est-il gratuit? Bien entendu, comme pour la version finale du jeu, la version bêta sera accessible à tous. Bien sûr, vous devez comprendre que, comme il s’agit d’une première version, il y aura des bugs et certains problèmes qui seront résolus à chaque nouvelle mise à jour du jeu et, bien sûr, avec le soutien inconditionnel des joueurs.

En attendant, nous vous rappelons que le titre a été entièrement repensé pour s’adapter aux plateformes mobiles et rechercher un plus grand confort pour les joueurs. Après tout, on se retrouve avec un titre dont les jeux peuvent durer une heure, alors que cette fois, pour les téléphones portables, ils sont conçus pour être des jeux de 15 à 18 minutes.