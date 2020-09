La date de sortie et le prix de la PS5 pourraient être dévoilés dans quelques jours lors du principal événement de lancement PlayStation 5 de Sony de l’année.

C’est ce que dit une nouvelle fuite, ajoutant que Sony prévoit de révéler tous les secrets de la PS5, y compris le matériel, les fonctionnalités logicielles et l’interface utilisateur.

La fuite semble correspondre à d’autres rumeurs, mais Sony n’a encore rien confirmé.

Septembre est généralement le mois de l’iPhone lorsqu’il s’agit d’annonces technologiques importantes, mais le nouveau coronavirus a tout changé. Au lieu d’un dévoilement de l’iPhone 12 à la mi-septembre, suivi du lancement en magasin du nouveau téléphone, Apple organisera son discours d’ouverture sur l’iPhone en octobre de cette année. Certains des quatre nouveaux iPhones seront livrés d’ici la fin du mois prochain, tandis que les versions Pro seront lancées jusqu’en novembre.

La pandémie a également ruiné les plans de lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, car Sony et Microsoft ont dû revenir à des événements en ligne uniquement ou à des annonces de communiqués de presse pour les consoles de nouvelle génération. Et septembre pourrait s’avérer être le mois des nouvelles consoles de jeu cette année si l’on en croit la fuite suivante.

Les gens se sont tournés vers 4chan pour publier des détails sur l’événement PS5 que Sony aurait prévu pour le 9 septembre. Les informations ne peuvent pas être vérifiées pour le moment, mais la fuite semble être conforme à d’autres rapports selon lesquels la PS5 serait disponible en précommande le 9 septembre.

Comme NoteBookCheck l’a constaté, plusieurs cartes 4chan disent la même chose.

La PS5 nous apportera même tous les détails PlayStation 5 qui nous manquent encore, y compris le matériel, les fonctionnalités, l’interface utilisateur, la date de lancement et le prix. L’événement parlera également des jeux de lancement PS5 qui seront disponibles et comportera de nouvelles bandes-annonces pour d’autres attractions. Voici ce que dit l’un de ces messages 4chan:

Un nouvel événement PlayStation 5 arrive le 9 septembre Contenu de la conférence: Révélation complète de la PlayStation 5, y compris le matériel, les fonctionnalités, le système d’interface utilisateur, la date de lancement et le prix PlayStation Now arrive dans plus de pays et avec une nouvelle approche marketing Gameplay de 10 titres de fête déjà révélés: Spider-Man MM, Ratchet and Clank, GT 7, Demons Souls, Godfall et Returnal. Tout cela à venir lors du lancement de la console Le multijoueur de Call of Duty Cold War révèle Nouvelles bandes-annonces d’Horizon 2 Forbidden West et des jeux déjà annoncés lors de l’événement de juin Le grand jeu d’horreur arrive exclusivement sur PlayStation 5 de Japan Studio Annonce de partenariat pour 30 jeux de société, y compris du contenu multijoueur et une exclusivité chronométrée

Il n’ya absolument aucune garantie que ces informations soient légitimes. Cependant, nous ne sommes plus qu’à deux mois de novembre, date à laquelle les modèles PS5 et Xbox seront lancés. Sony a déjà confirmé que les précommandes commenceraient bientôt, ce qui implique qu’un événement presse majeur doit être en préparation. Sony ne peut pas retarder l’événement trop longtemps. Et si Sony est sur le point de révéler les détails de la PS5 que tous les joueurs veulent connaître, Microsoft suivra probablement bientôt. La rumeur ne dit rien sur le prochain événement Xbox de Microsoft, mais d’autres fuites indiquent que Microsoft attend que Sony fasse le premier pas en ce qui concerne les détails des prix.

Sony n’a rien annoncé à propos d’un nouvel événement PS5, mais ce n’est qu’un effet secondaire de la pandémie. La conférence de presse ne sera diffusée qu’en ligne, personne n’a donc à planifier de voyage pour un événement en personne. Cela donne à Sony une grande liberté lorsqu’il s’agit de planifier des annonces en ligne, car il peut révéler les nouvelles dates chaque fois qu’il se sent prêt à le faire. Il en va de même pour Microsoft, bien sûr.

