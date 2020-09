La crise des coronavirus a peut-être été une très mauvaise nouvelle pour l’économie dans son ensemble, mais Apple affirme que l’économie des applications iOS est florissante, créant 300000 nouveaux emplois aux États-Unis depuis avril.

L’entreprise affirme que les applications iOS soutiennent désormais 2,1 millions d’emplois aux États-Unis, notamment sur les côtes Est et Ouest, mais avec un nombre significatif dans la majorité des États…

Apple a fourni les chiffres ce matin.

L’économie des applications iOS a créé près de 300000 nouveaux emplois depuis avril 2019, contribuant à offrir des opportunités aux Américains de tous âges, alors même que COVID-19 continue de créer d’immenses défis et de l’incertitude pour les communautés à travers le pays. Les développeurs du pays – y compris des sociétés telles que Caribu, H ‑ E ‑ B et Shine – ont adapté leurs activités pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à soutenir leurs clients pendant une période difficile […] Malgré la pandémie, l’App Store continue d’offrir des opportunités économiques aux entrepreneurs de toutes tailles, aidant toute personne ayant une idée à atteindre des clients du monde entier et à profiter de nouvelles opportunités qui ne seraient jamais possibles sans elle. L’écosystème App Store prend désormais en charge plus de 2,1 millions d’emplois aux États-Unis dans les 50 États – une augmentation de 15% depuis l’année dernière – dans le cadre des 2,7 millions d’emplois pris en charge par Apple à travers le pays.

La société dit que ce n’est pas une surprise: les applications n’ont jamais été aussi importantes, ce que nous avons souligné en mai.

Les applications sont devenues encore plus essentielles dans la vie quotidienne des Américains, car elles recherchent de nouvelles façons sûres d’apprendre, de travailler et de rester engagées avec leurs amis et leur famille pendant la pandémie. L’App Store prend en charge la commande à distance auprès des restaurants, un apprentissage à distance dynamique et percutant pour les étudiants, la télésanté pour les patients et les médecins et le commerce numérique pour les petites entreprises.

La carte ci-dessus indique les emplois de l’économie des applications iOS par état. Apple a mis en évidence une croissance spectaculaire au Texas, au Maryland et au Michigan.

Au Texas, l’économie des applications a créé 36000 nouveaux emplois l’année dernière, soit une augmentation de près de 30% […] Le Maryland a ajouté 25 000 nouveaux emplois dans l’économie des applications depuis l’année dernière. Le Michigan a créé 12 000 nouveaux emplois dans l’économie des applications, soit une croissance de 34% depuis l’année dernière. De nombreux petits États, notamment l’Alabama, le Nevada et l’Oklahoma, ont enregistré une augmentation à deux chiffres des emplois dans l’économie des applications au cours de la même période.

La société a également souligné le rôle qu’elle joue dans la création de nouveaux développeurs.

Alors que l’économie des applications continue de croître, Apple investit dans des programmes éducatifs et des opportunités qui aident à préparer les apprenants de tous âges aux emplois de l’économie des applications du futur. Avec Swift Playgrounds, tout le monde peut coder et le développement d’applications avec Swift, Apple donne à quiconque souhaite apprendre à coder les outils et les conseils pour y parvenir. Aujourd’hui, plus de 9 000 établissements d’enseignement primaire et secondaire dans le monde utilisent les programmes de codage d’Apple, dont plus de 100 collèges communautaires à travers les États-Unis. Et les académies de codage, les accélérateurs et les camps d’entrepreneurs Apple offrent aux futurs développeurs la possibilité d’appliquer les dernières technologies à leurs applications, de développer leurs activités et de commercialiser leurs idées auprès d’un public mondial.

Les emplois créés et les taxes payées sont deux des principales armes d’Apple dans la lutte contre la remise en cause antitrust de la réduction des applications et des achats intégrés.

