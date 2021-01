Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

La technologie nous a permis de résoudre immédiatement nos plus grands besoins et d’accéder à nos goûts et nos désirs. Grâce aux derniers développements et à l’évolution de l’Internet des objets (IoT), nous pouvons avoir des systèmes et des équipes qui travaillent ensemble pour créer un écosystème qui va au-delà d’un simple service; un environnement interconnecté qui vous permet de tout contrôler en toute sécurité depuis n’importe où, ce qui vous simplifie la vie.

L’écosystème Samsung Galaxy innove pour fournir l’essentiel. Désormais, les gens peuvent avoir plus de fluidité et d’autonomisation pour avoir de meilleures expériences entre les appareils: aujourd’hui, il est possible de surveiller ce qui est observé sur un appareil mobile sur la SmartTV, ou de répondre aux appels et d’envoyer des messages à partir d’une montre intelligente, ainsi que de contrôler certaines commandes avec votre propres aides auditives sans avoir d’appareil à proximité.

Voici tous ces appareils qui peuvent vous offrir une meilleure expérience s’ils sont connectés les uns aux autres:

Un centre de contrôle puissant

En tant que centre de contrôle puissant entre vos appareils portables et autres équipements technologiques, le smartphone Galaxy Note20 se connecte à tous les appareils du famille de galaxies D’une manière facile. De plus, il est livré avec sa technologie Ultra Wide Band (UWB) qui permet de partager des fichiers en quelques secondes. Avec l’appli Partager à proximité il est facile et rapide d’envoyer tout type de document à divers appareils à proximité et dotés du système d’exploitation Android. Grâce à la collaboration avec Google, le Galaxy Note20 est le premier appareil à prendre en charge la technologie UWB lors de l’utilisation Partager à proximité.

Si vous travaillez et avez besoin d’envoyer quelque chose, vous pouvez sélectionner le document, cliquer sur Partager le fichier et le NearBy App apparaîtra, immédiatement tous les appareils UWB Ils seront surlignés en bleu clair, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’appareil auquel vous souhaitez envoyer, qui sera marqué en bleu foncé et c’est tout.

Une montre intelligente qui va plus loin

Il Montre Galaxy 3 Il s’agit d’un appareil conçu non seulement pour enregistrer et améliorer vos performances physiques, mais grâce à la connectivité Bluetooth ou WiFi, vous pouvez avoir à distance diverses fonctionnalités de vos Smartphones sur votre montre1.

Grâce à Samsung Health vous aurez un mode de vie plus sain, en privilégiant votre santé et votre bien-être. Grâce à son intégration aux smartwatches, smartphones et autres appareils Samsung, ils auront un suivi en temps réel de vos mouvements, de votre apport calorique, de votre sommeil ou de votre niveau de stress.

De plus, la montre vous permet de répondre et de passer des appels sans avoir besoin d’avoir votre smartphone à proximité, et si vous utilisez des écouteurs Galaxy Buds Live vous aurez plus d’intimité dans vos conversations. Aussi, avec l’application Samsung Galaxy Wearable Il est possible de transférer du contenu multimédia, d’envoyer de la musique ou des photos sans problème.

Des écouteurs qui vous transportent

Les Galaxy Buds Live Ils présentent un design élégant et ergonomique afin qu’ils puissent être portés confortablement pendant de longues périodes. Grâce à leurs ressources innovantes, ils favorisent une qualité audio riche, immersive et claire avec la technologie ANC (Active Noise Cancellation2), qui a été développée spécialement pour les casques de type ouvert, et offre la possibilité d’une immersion complète dans le contenu audio que ce soit de la musique. , vidéos ou appels.

Les aides auditives se connectent à votre smartphone, tablette, téléviseur ou Smartwatch; et grâce à la sensibilité de la surface de Bourgeons en direct, vous pourrez effectuer certains gestes au toucher pour contrôler le niveau de la musique, changer de chanson ou désactiver la suppression du bruit, le tout sans avoir votre appareil à proximité.

Convergence entre productivité et plaisir

La Tab S7 et Tab S7 + ce sont de puissantes machines pour étudier, travailler et jouer. L’union entre Microsoft et Samsung permet d’intégrer les travaux de la Note 20 et Tab S7 et Tab S7+ à votre PC. Samsung Notes3 se synchronise avec Microsoft OneNote sur votre PC, ainsi que vos rappels qui seront marqués sur tous les appareils. Merci également à Samsung Cloud, vous pouvez reprendre votre travail depuis n’importe quel appareil et vous n’aurez pas à vous soucier de tout terminer en un seul endroit: si vous prenez des notes avec votre S Pen sur votre tablette, elles seront synchronisées avec votre PC ou votre tablette et vice versa.

Un écran qui vous emmène vers des expériences

Avec la convergence facile entre votre appareil mobile et votre téléviseur, vous pouvez vivre des expériences plus immersives. Vous pouvez utiliser la fonction Smart View avec laquelle vous pouvez connecter sans fil vos smartphones aux téléviseurs intelligents Samsung, comme le nouveau La terrasse, le premier téléviseur conçu pour les environnements extérieurs – ou les appareils Chromecast afin que vous puissiez profiter de votre contenu multimédia, de vos présentations et de vos jeux. Ou, avec la fonction Tap View, vous pouvez profiter du contenu de votre mobile sur un grand écran simplement en touchant le bord du téléviseur.

Une autre possibilité est la récente fonction Multiple View, qui vous permet de lire deux contenus simultanément sur le téléviseur. Avec cette fonction activée, l’écran du téléviseur est divisé en deux: d’un côté, vous pouvez continuer à regarder le contenu qui se trouve sur votre téléviseur (que ce soit la chaîne de télévision elle-même, les services de streaming ou la console de jeu), de l’autre côté , le contenu de votre téléphone est mis en miroir.

