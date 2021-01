Le média sud-coréen The Elec assure que Samsung serait le fournisseur exclusif des écrans qui intégreront la prochaine génération du iPhone dans sa version Pro, et tout semble indiquer, en plus, que ces panneaux, de type OLED, auraient un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Cette fonctionnalité est intégrée à l’iPad Pro avec le nom commercial Promotion. Cette fonction fait varier le taux de rafraîchissement de l’écran pour offrir des transitions plus fluides, entre autres. La partie négative est que la consommation d’énergie de ce type d’écrans augmente de façon exponentielle.

Grâce à la grande capacité de la batterie de l’iPad, l’autonomie ne souffre pas même avec cette fonctionnalité active. Dans le cas de Apple Watch série 5 le contraire se produit. En ayant une batterie très faible, la montre utilise la variation du taux de rafraîchissement pour consommer moins d’énergie et étendre l’autonomie au maximum.

Selon les dernières données, la nouvelle génération d’iPhone -dans sa version Pro- arriverait avec des écrans LTPO qui permettraient d’offrir un écran toujours allumé et avec un taux de rafraîchissement de jusqu’à 120 Hz. C’est-à-dire que cela inclurait le meilleur de l’iPad Pro et de l’Apple Watch Series 5. Et bien qu’il y ait des indications d’une production conjointe avec LG, finalement la chaîne d’assemblage de Samsung agira en tant que fournisseur unique.

IPad plus fin pour la prochaine génération

En parallèle, un autre rapport révèle la possibilité de voir un nouvel iPad cette année neuvième génération (le modèle le plus basique) avec un design similaire à celui de l’iPad Air de troisième génération. Cela signifierait que nous aurions un iPad beaucoup plus fin mais sans changements cosmétiques majeurs. Le Touch ID et le port Lightning resteraient en vigueur, tout comme la taille de l’écran. Au lieu de cela, son épaisseur et son poids diminueront légèrement, étant similaires à ceux de l’iPad Air de troisième génération.

La source Macotakara estime que le nouveau IPad de base Il aura des caractéristiques très similaires à l’iPad actuel. Concernant votre annonce, il y a certains doutes. L’automne est considéré comme une possibilité, étant donné que nous avons eu une rénovation récente, mais il s’agit d’une fenêtre temporaire encore à confirmer.

L’article L’écran du prochain iPhone 13 hériterait du meilleur de l’Apple Watch et l’iPad Pro a été publié dans Hypertext.