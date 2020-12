La triste nouvelle vient avec le lancement de STALKER 2 à l’horizon, qui arrivera en 2021.

Triste nouvelle à donner. Sergueï Ivanov, responsable du scénario du jeu vidéo à succès STALKER: Shadow of Tchernobyl, est décédé à 66 ans des suites du coronavirus, comme l’ont confirmé des sources officielles. En plus de son action, le jeu vidéo à la première personne développé par Monde du jeu GSC et publié en 2007, il est entré dans l’histoire pour son récit et pour les rebondissements de scénario qu’il avait dans sa dernière ligne droite, le travail d’Ivanov lui-même.

Il était le principal responsable du scénario de STALKERNé à Kiev en 1954, sa carrière n’a pas commencé avec l’intention de jouer travail créatif, car après avoir obtenu son diplôme, il a été professeur de mathématiques appliquées à l’Institut VM Glushkov de cybernétique de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine de 1977 à 1992.

En 1991, il faisait partie de GSC Game World, une étude qui serait plus tard responsable du jeu, et c’était là quand il a travaillé sur une version basée sur le roman. Pique-nique en bordure de route de 1972 par Arkady et Boris Strugatsky. Plusieurs années plus tard, le studio a fait référence au travail d’Ivanov pour la création de STALKER: Shadow of Chernobyl.

Triste nouvelle pour le monde des jeux vidéo, qui s’accompagne de l’anticipation que STALKER 2 sortira en magasin tout au long de 2021 pour PC et Xbox Series X | S. Le jeu, parmi ses nouveautés, promet de se démarquer pour un monde ouvert et pour inclure des événements dynamiques, entre autres.

En savoir plus sur: STALKER 2 et Coronavirus.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');