Il existe de nombreuses façons de écouter de la bonne musique grâce à Internet. Et une fois que vous avez une bonne sélection de chansons, vous pouvez les entendre séparément ou mélangez-les. Mixer de la musique est un art, mais avec l’aide de solutions de mixage, c’est possible obtenir des mélanges professionnels sans avoir à toucher un seul bouton.

Voici plusieurs outils en ligne pour mixer de la musique directement depuis votre navigateur Web. Et pour que vous ne soyez pas à court de musique, ils utilisent le Chansons YouTube, un catalogue que vous ne finirez jamais.

En ouvrant le navigateur sur votre ordinateur, smartphone, console ou téléviseur et en les connectant à un haut-parleur ou au téléviseur lui-même, vous pouvez profiter bonne musique de fond avec des mixages automatiques qui donneront une touche différente à vos chansons préférées.

DJ YouTube

Deux joueurs, le Catalogue YouTube doublement et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour mélanger automatiquement la musique à la main. C’est comme ca DJ YouTube.

Tu peux utiliser les recommandations depuis l’application elle-même ou trouvez vos propres chansons à placer dans chacun des deux lecteurs. À partir de là, vous décidez si lâcher à l’application pour mélanger des chansons YouTube ou utiliser le mélangeur pour contrôler la lecture à la main.

Pour le plus confortable, DJ YouTube propose des pré-mix à jouer sans avoir à rechercher vous-même des chansons. Et pour ceux qui préfèrent utiliser l’outil manuellement, l’application en ligne a même Raccourcis clavier pour faciliter le mixage de la musique.

Dj rave

Dj rave vous permet de mélanger de la musique à partir du navigateur Web en utilisant des chansons de Youtube mais aussi de Spotify. Vous décidez en fonction de vos goûts et de vos préférences musicales.

Aussi, vous pouvez jouer des chansons uniques ou listes de lecture. Et est-ce que le but de cet outil en ligne est de servir de joueur à utiliser ou mélangeur automatique. Pour cela, vous pouvez choisir de mélanger deux chansons ou une sélection de musique.

Si vous choisissez de mélanger, Dj rave le générera après quelques secondes et recommandera d’autres mélanges pour que profiter pendant des heures sur tout appareil compatible. Et si le mélange a été bon, vous pouvez le partager YouTube, Facebook et Twitter. Vidéo et audio parfaitement mélangés.

Vous.DJ

Une autre excellente console de mixage en ligne est Vous.DJ, dont j’ai parlé dans le passé pour ses fonctionnalités impressionnantes. Pour commencer, il vous permet de rechercher à la fois Soundcloud comme dans Youtube, bien que par défaut, il propose une sélection de musique de SoundCloud.

Bien que vous puissiez créer le vôtre liste de musique et mélangez-la Grâce au mélangeur virtuel, il se distingue par son mode automatique, qui équilibre les deux chansons et les combine avec des résultats incroyables. Idéal pour une fête sans avoir à être conscient de la musique.

Vous.DJ il a de tout. Échantillons, chansons recommandées, versions bureau et mobile … Idéal pour ceux qui le souhaitent mélanger de la musique comme un professionnel et pour ceux qui recherchent uniquement un bon mixage automatique qui joue des chansons sans arrêt.

L’article Lecteurs en ligne pour mélanger de la musique avec des chansons YouTube a été publié dans Explica.co.