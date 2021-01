L'éditeur de One Piece nie l'une des rumeurs les plus répandues sur son créateur

Eiichiro Oda fait des déclarations sur l’une des plus grosses rumeurs sur sa fortune

Le créateur de l’anime One Piece connu sous le nom de Eiichiro Oda est l’un des plus grands représentants de l’anime, depuis son chef-d’œuvre d’une seule pièce Il est considéré comme l’un des meilleurs anime qui ait jamais existé dans l’histoire. Comme on le sait, cette série a plus d’une décennie d’émission et l’une des questions les plus récurrentes au sein de la communauté est: quand cela prendra-t-il fin?

Savoir plus: Le pack d’autocollants Zoro que tous les fans de One Piece aimeraient avoir sur WhatsApp

Cependant, cette réponse même le créateur ne sait pas Et, bien sûr, les rumeurs sur le développeur de l’anime ont augmenté au fil du temps. Parmi tant de théories, on pense que Eiichiro Oda en raison du grand succès qu’il a eu Une pièce a un fortune incommensurable.

Et grâce à cette grande fortune, certain luxe plutôt excentrique, l’un d’eux est d’avoir un caisse automatique à l’intérieur de sa maison, mais cette théorie a été réfutée par l’un de ses éditeurs les plus proches: Iwasaki.

L’éditeur Iwasaki déconfirme une fois de plus la rumeur selon laquelle Oda aurait un guichet automatique personnel chez lui (cette question apparaît dans presque chaque interview, c’est essentiellement une blague récurrente à ce stade) pic.twitter.com/L63zNEUHL1 – Artur – Bibliothèque d’Ohara (@newworldartur) 26 décembre 2020

On a pu voir cette révélation grâce à un utilisateur de Twitter – appelé newworldartur -, qui a publié une clarification sur son profil par Iwasaky, où il explique et affirme hilarante qu’Eiichiro n’a pas de caissier personnel.

Quelle autre théorie folle connaissez-vous sur Eiichiro Oda?

Image vedette | i0.wp

Autres objets One Piece que vous aimerez