GIMP a terminé sa première 25 ans. Un anniversaire rond depuis que Peter Mattis a écrit un message à divers groupes de discussion annonçant un nouvel éditeur d’images appelé le programme de manipulation d’images GNU.

L’ombre d’Adobe dans les logiciels d’édition graphique est longue. Photoshop a eu 30 ans en février dernier avec des nouvelles qui ont ajouté un certain nombre de fonctionnalités écrasantes. Il est (et continuera d’être) le leader mondial des applications commerciales d’édition d’images. Logiciel propriétaire de haute qualité, son prix est élevé à la fois en tant que produit individuel et en tant que partie de la suite Creative.

Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas d’alternatives? Et bien non. GIMP est le genre de produit qui s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer car il remplit les “trois b”: bon, beau et pas cher. Et au-delà, car il fait partie du projet GNU et est proposé dans un totalement gratuit sous licence GPL gratuite.

Sous le nom de «Photoshop pour Linux», c’est l’un des projets open source les plus populaires et d’une qualité de développement supérieure, offrant des fonctionnalités plus qu’assez pour la grande majorité des utilisateurs et avec une courbe d’apprentissage qui, sans être simple, n’est pas aussi raide que Photoshop.

Bien que GIMP soit inclus par défaut dans de nombreuses distributions GNU / Linux, il faut noter que c’est le logiciel du genre qui prend en charge le plus grand nombre de systèmes d’exploitation, bien sûr Linux, mais aussi UNIX, FreeBSD, Solaris, macOS et Windows.

«Le monde est définitivement un endroit différent 25 ans plus tard. Plus fort, plus exigeant. Certainement moins sûr. Mais aussi plein de chaleur et d’humanité. Nous avons vu des vagues de ce fluage sur les côtes rocheuses de GIMP », explique l’équipe de développement de GIMP.

Et ils disent qu’ils n’ont pas de bonnes nouvelles pour marquer cet anniversaire: «Désolé. Nous continuons à travailler comme esclaves… ». Ce n’est pas non plus nécessaire, même si certains comprennent que le développement de GIMP est très “lent” et manque “d’évolution”. À notre avis, c’est tout un exploit d’être venu si loin et continuez à nous offrir des logiciels gratuits disponibles pour toutes les principales plates-formes et langues, y compris l’espagnol.

Si vous avez besoin d’un éditeur compétent et gratuit, assurez-vous de l’essayer. Plus d’informations et téléchargement | GIMP