Google semble réviser l’interface utilisateur de son éditeur dans Photos, en s’appuyant moins sur l’iconographie et plus sur le texte. Le travail en cours a été découvert pour la première fois par la blogueuse de logiciels Jane Manchun Wong et peut être disponible en test pour sélectionner des utilisateurs.

Voici à quoi ressemble l’interface utilisateur telle que Wong l’a publiée:

Un cadran de catégories apparaît au-dessus des boutons Annuler et Enregistrer la copie, dont le premier est intitulé Suggestions – montrant vraisemblablement les vecteurs que l’intelligence artificielle pense devoir être adaptés. Des vecteurs spécifiques sont disposés dans un carrousel supérieur avec des icônes ainsi que des étiquettes.

Le recadrage et l’ajustement angulaire partagent un onglet dans la version actuelle de l’interface, mais sont divisés en leurs propres catégories dans le nouveau look. À l’inverse, le balisage et les extensions tierces sont regroupés dans une seule catégorie Plus.

Un utilisateur indonésien de Photos a répondu au tweet de Wong, semblant montrer la nouvelle interface tout en modifiant une image du Xiaomi Mi 10 5G, alors peut-être qu’elle pourrait être envoyée aux utilisateurs pour des tests. Un rapport, cependant, ne signifie pas grand-chose ici.

À titre de comparaison, voici à quoi ressemble l’éditeur Google Photos en ce moment:

Comme pour tout le reste, nous garderons un œil et mettrons à jour si cette nouvelle interface utilisateur de l’éditeur se propage.