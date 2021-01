Koei Tecmo a montré un gameplay à 4k et 60 fps de Nioh 2: Complete Edition sur PS5

Nioh 2: Complete Edition n’est plus que dans quelques semaines et arrive sous la forme d’une remasterisation du deuxième opus primé pour PlayStation 5 et PC, annoncé en novembre. Cette version apporte de nombreuses améliorations visuelles et il ne faut pas oublier qu’elle fera partie de The Nioh Collection, une compilation des deux jeux de la saga qui a récemment détaillé ses différentes options graphiques sur PS5. Avant sa sortie, le studio nous a laissé un nouveau gameplay en pleine résolution.

Gameplay à 4K et 60 FPS

Le compte YouTube japonais de Koei Tecmo a partagé un gameplay très complet de Nioh 2: Complete Edition. Les joueurs qui ont déjà joué à cet épisode ne pourront rien voir de nouveau en termes de contenu dans ces 14 minutes de vidéo, mais ils le feront pour voir à quel point le jeu est impressionnant avec des images 4K et 60 FPS spectaculaires. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

En revanche, l’étude a voulu détailler les améliorations techniques qu’elle offrira dans la version PC, qui sont les suivantes:

Prise en charge de l’affichage ultra-large Prise en charge du moniteur HDR Résolution 4K Ultra-HD Prise en charge du moniteur 144H Vitesse jusqu’à 120 ips sur les systèmes pris en charge Grande personnalisation de la souris et du clavier.

L’édition de Nioh 2: Complete Edition sortira sur PS4 et PC le 5 février. Cependant, les joueurs PS4 n’auront pas la possibilité de profiter des améliorations techniques de la version informatique. mais ils auront un accès gratuit à la remasterisation du jeu vidéo pour PS5.

