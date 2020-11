C’est l’aventure qui a marqué un tournant dans Quantic Dream, le studio responsable de Heavy Rain ou Beyond Two Souls.

Fahrenheit a eu 15 ans en 2020. C’était le jeu qui était un avant et un après rêve quantique, le studio responsable de ses propres œuvres comme Omikron, Heavy Rain, Detroit Become Human ou Beyond Dos Almas. Pour fêter cette date spéciale, le studio français a dévoilé la date de sortie de Fahrenheit 15e anniversaire, qui arrivera bientôt sur PS4 et PC.

Fahrenheit a été le tournant de la croissance du studio Quantic DreamLe jeu sortira en magasin le 15 décembre, un cadre très de Noël qui correspond également à certains des scénarios du jeu. Ce sera une réédition du jeu initialement publié sur PS2, Xbox et PC, et comportera une édition physique distribuée par Jeux Meridiem. Il arrivera avec une boîte spéciale contenant un ensemble d’autocollants, livre d’art et une lettre de remerciement rédigés par l’équipe Quantic Dream qui a travaillé sur le développement original du jeu: il sortira sur PS4 et PC au prix suggéré de 29,99 euros.

Une occasion de profiter d’un thriller psychologique qui a marqué une époque en son temps grâce à son développement cinématographique et aux situations tendues qu’il offre, obligeant le joueur à prendre des décisions en quelques secondes. L’histoire se concentre sur l’histoire de Lucas Kane, qui échappe à la loi, essayant de ne pas se faire prendre par les détectives Carla Valenti et Tyler Miles après avoir commis un crime dont il ne se souvient pas avoir commis.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à lire notre critique du Fahrenheit original. Une œuvre qui, bien qu’elle ne soit pas la première réalisée par Quantic Dream, jette les bases de ce qui viendra plus tard, ouvrant la voie à un genre différent de par son récit et son action basée sur les événements Quick Time.

