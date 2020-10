Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dying Light a fait ses débuts sur cette génération de consoles en 2015 et n’a cessé de recevoir du contenu depuis. Bientôt, le titre sera sur le marché pendant 6 ans et Techland le fêtera apparemment en vendant une édition supplémentaire et en faisant ainsi toucher plus de joueurs.

Nous disons cela parce que, comme le souligne Gematsu, aujourd’hui des enregistrements du jeu ont été révélés dans des magasins comme Amazon et Best Buy, ce qui suggère que le développeur et distributeur Techland lancera Dying Light: Anniversary Edition pour PlayStation 4 et Xbox One, qui sera vendu en échange de 39,99 $ US le 8 décembre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hellraid intègre un gameplay démoniaque.

Dying Light: Anniversary Edition offrira beaucoup de DLC

Cette édition sera parfaite pour les joueurs qui n’ont pas essayé le titre, car elle inclura le jeu dans sa version Enhanced Edition, toutes les extensions et DLC sortis du jeu et une sélection des meilleurs éléments DLC. Ainsi, avec Dying Light: Anniversary Edition, les utilisateurs pourront obtenir le DLC Horde de Bozak, Cuisine et fret, Soyez le zombie, Prison Heist, Pack de survivant ultime, Pack 5e anniversaire et bien sûr, Le suivant et Hellraid.

Il est important de se rappeler que vous considérez ces informations comme quelque chose de non officiel, car, bien qu’elles apparaissent dans les magasins et soient crédibles, Techland n’a pas confirmé ces ajouts. Cependant, tout semble indiquer que c’est une question de temps pour l’entreprise de la rendre officielle.

On vous laisse avec l’image de l’éventuelle couverture.

Dying Light: édition anniversaire

Que pensez-vous de cette version? Vous attendiez-vous à une opportunité comme celle-ci d’essayer Dying Light? Dites le nous dans les commentaires.

Apparemment, avec cette édition, Techland dira au revoir à Dying Light et préparera les joueurs à l’arrivée de Dying Light 2. Malheureusement, ce nouveau titre devait faire ses débuts cette année, mais au final, il a été retardé et jusqu’à présent, nous ne savons pas quand il sortira. Va lancer. Cependant, Techland a déclaré il y a des mois qu’il en était à la dernière étape de développement et espère surprendre avec l’annonce de la date de sortie. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Dying Light en visitant cette page.

