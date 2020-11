Mass Effect Legendary Edition est une réalité.

Après des mois de nombreuses rumeurs, BioWare a enfin officialisé l’annonce de Mass Effect Legendary Edition, la remasterisation de la trilogie saga. Comme l’explique son développeur, le studio travaille depuis des mois pour mettre à jour les textures, shaders, modèles, effets et caractéristiques techniques des trois jeux dans le but de: moderniser l’expérience afin que les fans de la série et les nouveaux joueurs puissent découvrir le travail original de la meilleure façon possible.

De cette façon, le retour de Commandant Shepard il sera lu avec une résolution ultra nette, des fréquences d’images plus rapides et des améliorations visuelles. L’édition légendaire de Mass Effect comprendra les campagnes solo et les DLC pour Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels, tous remastérisés et optimisés en qualité 4K Ultra HD. La collection sera lancée dans printemps 2021 pour PlayStation 4, Xbox One et PC avec des améliorations spécifiques sur Xbox Series X et PlayStation 5.