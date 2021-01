De plus en plus de titres de poids atteignent les téléphones mobiles. Peut-être parce que la puissance moyenne ne cesse d’augmenter, parce que l’intégration des commandes sans fil est améliorée ou parce que des améliorations de «jeu» sont incluses dans le style de rafraîchissements d’écran haut ou de refroidissement. Quoi qu’il en soit, l’écosystème du jeu mobile se développe mois après mois et nous aurons bientôt un nouvel ajout.

Au mois de février, nous n’aurons ni plus ni moins que l’arrivée de ‘Titan Quest: édition légendaire ‘ dans sa version pour téléphones mobiles. Le jeu est développé par HandyGames, un développeur en plein essor qui a déjà des titres derrière eux tels que ‘SpellForce: Heroes & Magic’, ou comme ‘Battle Chasers: Nightwar’, la franchise conçue par Joe Madureira pour les bandes dessinées.

Aucune publicité et aucun achat à l’intérieur, depuis février

Pour assister au lancement du premier Titan Quest, il faut remonter à 2006, il y a près de trois décennies. Le jeu consistait en un titre de jeu de rôle basé sur la mythologie grecque, aussi exploré dans les titres de stratégie que dans d’autres modalités, telles que le bien connu God of War. Le jeu a été développé par Iron Lore et est venu chez Windows pour résister à la franchise Diablo, qui dominait la scène depuis dix ans.

Après plusieurs expériences ultérieures, ‘Titan Quest: Legendary Edition’ est enfin sorti et nous allons bientôt profiter du jeu à la fois sur iOS et Android, donc en plus de pouvoir y jouer sur des tablettes et des mobiles Android, nous l’apprécierons sur iPhone et iPad. Le jeu a déjà ouvert la phase d’enregistrement, en fait, de sorte que nous serons avertis lorsqu’il sera déjà disponible.

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte, HandyGames dit que nous verrons ‘Titan Quest: Legendary Edition’ en circulation dans les premières barres de février et que le jeu sera un paiement unique. Nous n’aurons pas de publicité et nous n’aurons pas d’achats à l’intérieur, ce que nous devrons faire est de payer 17,99 $ (Il n’y a pas de prix européen pour le moment) pour l’obtenir.

Titan Quest: édition légendaire

Via | TéléphoneArena

Partager ‘Titan Quest: Legendary Edition’ arrivera sur iOS et Android en février et vous pouvez maintenant vous inscrire