La première saison de Légendes de demain introduit un trou d’intrigue Arrowverse parce qu’il contredit la trame de fond de Martin Stein telle qu’elle avait été présentée dans Le flash. Le problème impliquait deux récits contradictoires sur le genre d’homme que le père de Stein avait été et comment cela avait influencé l’éducation et l’éducation de Stein.

Joué par le légendaire Victor Garber, Martin Stein a été introduit dans l’Arrowverse au cours de la seconde moitié de la première saison de The Flash. L’un des physiciens les plus brillants au monde, Stein était l’esprit derrière le projet FIRESTORM, qui espérait trouver des moyens de transmuter une substance à une autre au niveau moléculaire. Stein était à Central City pour parler à un investisseur et tenait un prototype pour le processus de transmutation lorsque l’accélérateur de particules de STAR Labs a explosé. L’une des ondes d’énergie libérées a frappé Stein et son équipement, le faisant fusionner avec l’ingénieur de STAR Labs Ronnie Raymond, les transformant en un être surnommé plus tard Firestorm.

Peu de temps après la séparation des deux moitiés de Firestorm, Ronnie Raymond a affirmé son désir d’épouser son fiancé, Caitlin Snow, dès que possible. Une cérémonie de mariage rapide a été organisée à l’extérieur de STAR Labs lors de la finale de la saison 1 de The Flash et Martin Stein a accepté d’officier. Lorsque Raymond s’est demandé si la cérémonie était contraignante, Stein l’a assuré que c’était le cas et a révélé que son père lui avait fait terminer les études nécessaires pour devenir rabbin avant de lui permettre de quitter la maison pour étudier la physique au MIT. Les rabbins de n’importe quelle dénomination du judaïsme peuvent superviser une cérémonie de mariage civil en vertu de la loi des États-Unis, bien que cela varie d’une secte à l’autre s’ils sont autorisés à célébrer des mariages non juifs. (Vraisemblablement, Stein est membre des mouvements réformés ou reconstructifs du judaïsme, qui permettent aux rabbins d’officier des cérémonies de mariage interconfessionnelles ou non confessionnelles.)

L’image du père de Martin Stein en tant qu’homme juif conservateur qui voulait que son fils respecte les traditions de la foi de leur famille avant de se frayer un chemin dans le monde en tant qu’homme de science était en contradiction avec le seul autre récit du père de Stein et de son influence sur son fils. Cette histoire a été révélée dans « The Magnificent Eight », le onzième épisode de Legends of Tomorrow saison 1. C’est ici, alors que l’équipe se cachait des Time Masters dans un angle mort temporel dans le Far West, que Stein a montré un talent remarquable pour jeux d’argent. Lorsque le capitaine Cold a demandé où un professeur d’université avait si bien appris à jouer au poker, Stein a affirmé qu’il avait appris de son père, qu’il a décrit comme un «joueur dégénéré … (et) criminel». Stein a également affirmé que son père l’avait entraîné dans certaines de ses escroqueries une fois qu’il était assez vieux pour y participer, mais qu’il avait finalement choisi un chemin plus noble pour sa vie par désir d’éviter d’être quelque chose comme son père.

Bien qu’il ne soit pas impossible pour le père de Martin Stein d’avoir été à la fois un joueur professionnel et un pieux religieux, il semble que les deux histoires concernant son père décrivent deux hommes différents. Il est possible que Stein, qui avait montré qu’il aimait jouer les rôles qu’il jouait tout en se faisant passer pour des personnes différentes lors d’un voyage dans le temps dans d’autres épisodes de Légendes de demain, avait concocté l’histoire de son père étant un maître joueur pour impressionner les fous contre lesquels il jouait. Il est également possible que le père de Stein ait été changé à la suite de l’une des nombreuses «fissures» indirectes en réalité qui Le flash accidentellement créé lors d’un voyage dans le temps, comme dans l’incident de Flashpoint.

