Croyez-le ou non, dans le monde du casque il y a aussi un avant et un après l’arrivée d’Apple. Les fameux Airpods que la société Apple a lancés en 2016 ont marqué une nouvelle tendance dans la fabrication et la conception d’écouteurs que de nombreuses entreprises ont suivie, certaines avec peu d’innovations et d’autres avec des propositions plus intéressantes.

Le LG Tone Free FN6 que nous avons pu tester sur papier semble appartenir à ce deuxième groupe, avec quelques propositions de la société coréenne que l’on ne retrouve généralement pas dans les écouteurs de ces caractéristiques. Ces écouteurs intra-auriculaires au design, bien sûr, inspiré des modèles Apple, arborent le logo Meridian en tant que collaborateur dans leur design, une entreprise anglaise qui fabrique des équipements hi-fi de haute qualité depuis 1977 et a déjà collaboré sur d’autres produits de LG lié au son.

Parmi les caractéristiques remarquables de ces LG Tone, nous trouvons un boîtier de charge doté d’un système d’élimination des bactéries ultraviolettes, d’une résistance IPX4 à l’eau, de quatre modes d’égalisation développés par Meridian et d’une charge sans fil en plus d’autres caractéristiques plus conventionnelles telles que la réduction passive de bruit ambiant, coussinets d’oreille en silicone de trois tailles hypoallergéniques, contrôle tactile et 18 heures d’autonomie (6 depuis le casque et 12 depuis la boîte).

Modèle analysé

LG Tone Free FN6

Haut-parleurs

Pilotes 6 mm

Annulation du bruit

Microphone passif, logiciel 1

Contrôle

Touchez pour la musique, les appels et les options générales

Connectivité

Bluetooth 5.0

Batterie

Jusqu’à 18 heures (6 écouteurs, 12 la boîte)

Charge

Rapide (1 heure d’autonomie 5 minutes de charge)

Dimensions

16,1 x 32,65 x 25 mm

Poids

5,4 grammes

la toile

www.lg.com/es

Prix

89 euros

La première impression est que le design du LG Tone est très similaire à celui des autres écouteurs, mais quand on les regarde de près, ils ont sans aucun doute une forme plus ergonomique que d’autres écouteurs génériques avec une inclinaison et une forme des coussinets qui s’adaptent à la forme de l’oreille. confortablement. Lorsqu’elles sont placées, les parties allongées où se trouvent le microphone et le capteur qui contrôle la lecture sont laissées de côté.

La boîte qui charge et désinfecte

Le boîtier du casque, qui fonctionne comme un chargeur, a, comme nous l’avons dit, sa propre batterie et peut donc charger le casque même s’il n’est pas connecté à l’alimentation. La box dispose d’un connecteur USB C à l’arrière, mais il est également possible de la recharger sans fil. Sur le devant, il y a un voyant LED qui indique l’état de charge de la box.

Le couvercle a une fermeture magnétique qui garantit qu’il ne s’ouvre pas accidentellement. Les écouteurs sont chargés en les mettant en place et en fermant le couvercle chaque fois qu’ils sont chargés ou connectés à l’alimentation. À cette époque, et comme nous l’avons avancé, un système à rayons ultraviolets est chargé de les désinfecter (pas de les nettoyer) et peut éliminer, selon LG, jusqu’à 99,9% des bactéries.

A l’usage, les LG Tone Free sont très confortables à porter et très légers, ils pèsent à peine 5 grammes, et ils ne bougent pas une fois correctement placés. Le système de contrôle du son par tapotement n’est pas très sophistiqué mais il est utile lorsque l’on ne veut pas recourir au téléphone portable ou au lecteur que l’on utilise.

Nous pouvons utiliser une application qui vous permet également de configurer le comportement des touches sur le casque, les paramètres d’égalisation et la configuration du système d’annulation du bruit qui n’est pas actif mais atténue uniquement certaines fréquences détectées par le microphone supérieur et est donc moins sophistiqué que celui des écouteurs qui, en fait, ont une gamme de prix beaucoup plus élevée.

Ne les perdez pas …

La fonction pour trouver les écouteurs qui émettent un son intense pour pouvoir les localiser est curieuse, très utile pour les localiser chez soi tant ils sont si petits et légers. La connectivité est parfois une épreuve dans ce type d’appareil Bluetooth et la vérité est qu’avec ces écouteurs, nous n’avons eu aucun problème à les connecter à des téléphones portables, des ordinateurs ou des téléviseurs.

Dans la section qualité audio, les résultats ne sont pas aussi bons que prévu en raison du label Meridian responsable des haut-parleurs de 6 millimètres, une taille comparable aux meilleurs écouteurs de leur catégorie. La nécessité d’un équilibre entre la suppression passive du bruit et la qualité sonore fait des ravages, en particulier dans les fragments de musique qui nécessitent de la puissance dans les graves et une réponse dans les fréquences plus élevées.

La qualité est élevée dans les pièces vocales ou en solo, mais par exemple, elle est un peu faible lorsqu’il s’agit de jouer des pièces orchestrales (par exemple des bandes sonores “épiques”) ou des solos de guitare électrique. Dans tous les cas, pour une utilisation normale, la qualité audio est légèrement supérieure à la moyenne et certainement supérieure à tout casque “bon marché”.

Conclusions LG Tone Free FN6

Le Tone Free FN6 de LG propose quelques propositions intéressantes car il ne s’agit pas de simples exercices de déploiement technologique mais de fonctions vraiment utiles comme le boîtier avec charge sans fil et fonction bactéricide en plus de la résistance à l’eau. Il a un design très ergonomique et léger et ils remplissent la caractéristique importante d’être très confortable.

Il est dommage que la collaboration avec Meridian n’ait pas mieux payé, mais cela indique à quel point il est difficile d’obtenir une bonne reproduction audio sur une enceinte qui ne mesure que 6 millimètres. Cela étant dit, ce n’est pas que la qualité sonore soit médiocre mais quelque peu inférieure aux attentes. C’est un produit rond avec de nombreuses fonctions intéressantes et recommandé notamment pour le sport en raison de sa légèreté, son confort et sa résistance à l’eau.

Les LG Tone Free FN6 sont disponibles dans la boutique en ligne LG et sur Amazon.

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION FINALE

Les LG Tone Free FN6 sont des écouteurs très confortables avec des fonctions très intéressantes comme le système d’élimination des bactéries ou le boîtier de charge avec système de charge sans fil. Il possède de nombreuses fonctions de configuration et d’égalisation bien que la qualité sonore ne soit pas exceptionnelle.

Conception et qualité de fabrication8

Installation et logiciel7.5