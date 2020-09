Lego a publié une petite figurine de Baby Yoda dans le cadre d’un ensemble de jeu mandalorien plus tôt cette année, mais il n’était qu’un petit accessoire. Maintenant, il sort un ensemble de jeu de 7,5 « x 8,5 » x 5 « (19 cm x 21 cm x 13 cm) qui semble avoir trébuché, grandeur nature et bloc, tout droit sorti du spectacle.

Lego prend des précommandes aujourd’hui, le 21 septembre, pour un ensemble de 1073 pièces de The Child, qui sera expédié dans le monde entier et arrivera dans les maisons le 30 octobre, juste à temps pour la date de sortie de The Mandalorian Saison 2, épisode 1 sur Disney Plus. La page de précommande est mise en ligne à 13h PST / 16h HNE / 21h BST pour 79,99 $ / 69,99 £ / 119,99 $ AU.

Avec Baby Yoda lui-même, l’ensemble comprend le pommeau de levier de vitesses qu’il vole au vaisseau de Mando pour jouer avec; une plaque d’information qui comprend l’âge, la taille et d’autres détails de la créature; et la mini-figurine susmentionnée de The Child en prime. L’ensemble est destiné aux constructeurs âgés de 10 ans et plus.

Avec une «tête mobile, des oreilles mobiles et une bouche ajustable», vous pourrez changer ses expressions faciales pour imiter vos scènes et mèmes préférés de la série.

Nous avons déjà trouvé des tonnes de jouets Baby Yoda de Hasbro, Funko et d’autres, mais cet ensemble LEGO pourrait être le meilleur que nous ayons vu à ce jour.

Prêt pour plus d’action Baby Yoda?

Un favori des fans de la première saison, The Child jouera un rôle central dans la saison à venir, dans laquelle Din Djarin cherche le Jedi qui pourrait donner à l’enfant une maison plus sûre.

Nous avons parlé à Pedro Pascal de la saison à venir, qui sait « ce que » est The Child mais il manque encore beaucoup de détails sur son origine. « En fait, la vérité est que The Child dans la série est évidemment une histoire très, centrale dans le monde entier de la série – et c’est une histoire qu’ils gardent même comme un mystère pour moi », a-t-il déclaré.

Nous avons rassemblé toutes les dernières rumeurs de castings, de fils d’intrigue et de potins de Baby Yoda sur notre page hub mandalorien. Avec le premier épisode de la saison 2 et notre nouvel ensemble LEGO Baby Yoda à attendre, le mois prochain va être une attente difficile.