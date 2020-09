L’une des marques qui semblent transcender toutes les personnes de tous âges est LEGO. Je suis toujours étonné par la façon dont l’entreprise continue de créer des produits uniques. Les produits LEGO Harry Potter font partie de mes préférés de tous les temps, et mes enfants jouent avec les produits LEGO presque tous les jours. Cependant, les produits LEGO ne sont pas uniquement destinés au jeu hors ligne. Au cours des dernières semaines, j’ai testé le kit éducatif LEGO Spike Prime.

À propos de la qualité: Un samedi sur deux, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de centaines de Mac et de 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Au cours des dix dernières années, nous avons tous réalisé que les enfants ont besoin d’un équilibre entre le jeu hors ligne et le jeu en ligne. Grâce à des entreprises comme LEGO et Osmo, les enfants sont désormais en mesure de les mélanger. Il ne s’agit pas seulement de regarder un écran, mais plutôt de le créer et de le voir prendre vie sur un iPad.

L’ensemble LEGO® Education SPIKE ™ Prime est l’outil d’apprentissage STEAM par excellence pour les élèves de la 6e à la 8e année. Combinant des éléments de construction LEGO colorés, du matériel facile à utiliser et un langage de codage intuitif par glisser-déposer basé sur Scratch, SPIKE Prime engage en permanence les élèves à travers des activités d’apprentissage ludiques pour réfléchir de manière critique et résoudre des problèmes complexes, quel que soit leur niveau d’apprentissage. Des projets faciles à saisir aux possibilités de conception créatives illimitées, en passant par la possibilité d’explorer le codage textuel avec Python, SPIKE Prime aide les étudiants à acquérir les compétences essentielles de STEAM et du 21e siècle nécessaires pour devenir les esprits innovants de demain … tout en s’amusant!

Le kit comprend plus de 500 pièces et d’innombrables heures d’activités pour l’accompagner. Il existe de nombreuses activités de programmation pour les enfants qui les aident à construire quelque chose et à le faire vivre à l’aide de l’application LEGO Spike. Chaque création commence avec le hub Spike qui s’apparie via Bluetooth, puis tous les projets en découlent.

La semaine dernière, j’ai pu commencer à utiliser la nouvelle unité de suivi d’entraînement. Lorsque j’ai reçu le kit pour la première fois, il n’était pas disponible, c’est donc une chose importante à garder à l’esprit: il évolue continuellement sans qu’il soit nécessaire d’acheter des articles supplémentaires. L’unité de suivi d’entraînement a été mon élément préféré absolu que j’ai utilisé avec le kit éducatif LEGO Spike Prime. Avez-vous déjà voulu créer votre propre appareil de style Fitbit? Maintenant vous pouvez. Avez-vous déjà voulu créer une bague de yoga? Maintenant vous pouvez. Dans l’unité, vous pouvez faire sept activités différentes.

L’un des éléments essentiels que je recherchais lors de la première utilisation de cet appareil était sa facilité d’utilisation dans une salle de classe? LEGO a fait un excellent travail de création de contenu qui aide les enseignants de tous les ensembles de compétences à créer des plans de cours en indiquant le temps prévu, l’équipement nécessaire et les guide tout au long de la leçon.

Conclusion sur Lego Education Spike Prime

Dans l’ensemble, le kit est d’une valeur fantastique. Il offre de nombreuses possibilités aux enfants de créer des objets et d’utiliser des outils de codage adaptés à leur âge pour les faire prendre vie. Il n’est peut-être pas possible d’avoir une salle de classe entière fixée au prix. Cependant, même s’il ne s’agit que d’un centre dans un laboratoire STEM, il peut fournir des heures d’activités. L’application est bien conçue et suffisamment simple pour que les enfants puissent l’utiliser seuls sans l’aide d’un enseignant.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: