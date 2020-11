Les choses ne se passent peut-être pas comme prévu cette année; cependant, tout n’a pas été mauvais. Pendant tous ces mois, LEGO a été tiré au sort comme les grands, présentant au marché des décors spectaculaires qui, bien sûr, nous aident beaucoup à nous distraire pendant que nous sommes à la maison. Mais maintenant et surtout pour ceux qui aiment la vitesse, Ils apportent quelque chose qui, nous en sommes sûrs, époustouflera complètement leurs esprits.

À la mi-mai, La société de jouets danoise a annoncé l’arrivée d’une collection que les amateurs de voitures adoreront, Technic. Avec lui, nous avons la chance d’assembler des voitures de sport à l’échelle spectaculaire pièce par pièce pour passer des heures à jouer comme de petits enfants, et l’échantillon d’entre elles est le kit spectaculaire qu’ils ont lancé le même mois, avec l’impressionnant Lamborghini Sián FKP 37.

LEGO s’associe à McLaren

Mais maintenant, un autre carrazo rejoint la famille LEGO, que nous sommes sûrs que ceux qui suivent les courses de près voudront déjà avoir dans leur collection, le McLaren Senna GTR. Cette merveille Il est composé de 830 pièces et est une représentation fidèle du modèle que le constructeur britannique de voitures de sport a montré au monde en 2017, avec lequel les enfants de 10 ans et plus peuvent jouer (toux, toux, papas, attention ici).

Du moteur V8 à pistons mobiles, en passant par de belles courbes aérodynamiques, des portes en dièdre qui s’ouvrent et un grand travail de peinture bleu unique en son genre, ce modèle de 32 centimètres (ou 12 pouces) de long est sûr d’attirer l’attention de tous ceux qui voientQue ce soit dans la rue en se promenant ou simplement en le plaçant dans un endroit spécial que le monde entier puisse admirer lorsque vous aurez fini de le construire.

Ensuite, Nous vous laissons quelques photos pour que vous puissiez jeter un œil avec l’ensemble McLaren et LEGO:

Quand pourrai-je acheter ce bijou?

Cet ensemble McLaren et LEGO est le dernier modèle lancé dans le cadre de l’alliance que les deux ont réunie et qui a débuté en 2015. Il faudra sûrement mettre les batteries pour y parvenir, car nous sommes sûrs qu’il volera comme des petits pains et ce sera une véritable pièce de collection, et nous ne voulons pas que les autres fans de voitures le gagnent.

La McLaren Senna GTR LEGO Technic sera disponible dans le monde entier à partir du 1er janvier 2021, sur le site officiel de la société de jouets, ainsi que dans d’autres magasins et bien sûr, sur le site McLaren. Maintenant, il y a la bonne chose et ce qui peut-être beaucoup moins intéressés, le prix, car ce bijou coûtera 1199 pesos mexicains, un prix assez décent compte tenu de l’ensemble spectaculaire qu’ils ont expédié.