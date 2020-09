LEGO envisage de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2022

L’impact se reflétera des sacs d’emballage, aux blocs emblématiques

Pour 76% des consommateurs, les marques doivent prendre un certain niveau d’engagement écologique

De plus en plus d’entreprises établissent une sorte d’engagement en faveur du développement durable et de l’environnement, sans aucun doute, répondant toutes à l’une des principales préoccupations et convictions du consommateur. Un exemple de ceci est ce que fait LEGO.

La marque de jouets d’origine danoise qui modifie sa stratégie qui impactera le service qu’elle propose à ses clients et ses blocs emblématiques.

Tout pour l’environnement

Un changement qui devrait être lu comme positif, car mardi, LEGO a indiqué qu’il commençait à éliminer progressivement le plastique à usage unique, quelque chose de similaire à ce que font Walmart et d’autres marques.

L’objectif de la marque de jouets est de rendre tous les emballages de ses produits durables d’ici 2025, et un élément important pour atteindre cet objectif est de remplacer ces sacs.

Selon les informations disponibles, à partir de 2021, l’entreprise commencera à mettre en œuvre une forme d’emballage différente, puisqu’au moins en ce qui concerne ses briques, elles seront emballées dans du papier certifié par le Forest Stewardship Council.

«En tant qu’entreprise qui considère les enfants comme des modèles, nous sommes inspirés par les millions d’enfants qui ont appelé à une action plus urgente contre le changement climatique. Nous pensons qu’ils devraient avoir accès à des opportunités de développer les compétences nécessaires pour créer un avenir durable. Nous intensifierons nos efforts pour utiliser nos ressources, nos réseaux, notre expertise et nos plates-formes pour faire une différence positive », a déclaré LEGO dans un message sur son site Web.

Le changement dans leurs sacs s’inscrit dans une stratégie à moyen terme qui comprend l’investissement de 400 millions de dollars pour accélérer le devenir une entreprise durable, ce qui inclut la création de blocs. De plus, l’objectif est de devenir neutre en carbone d’ici 2022 en termes de production.

Cela peut vous intéresser:

Marques vertes

Comme nous l’avons mentionné au début de la note, c’est une tendance qu’un grand nombre d’entreprises ont adopté en réponse aux changements qui se produisent au niveau social, politique et économique.

À cet égard, nous parlons de ce que font des entreprises comme Walmart, qui a une alliance avec Target et CVS Health appelée Beyond the Bag, dont l’objectif est de remplacer les 100 milliards de sacs en plastique à usage unique qui sont encore utilisés, uniquement dans le Marché américain.

Ou encore le cas de Nestlé, qui a récemment indiqué qu’il allait investir 30 millions de dollars dans les plastiques recyclables dans le but de remplacer ceux actuellement utilisés dans l’emballage de ses produits. D’autres propositions étendues sont comme celle de Nivea, qui a présenté de nouvelles stations pour distribuer ses produits, encourageant la réutilisation de ses emballages.

Tous sont convaincus que répondre à l’intérêt des consommateurs peut impliquer des investissements, mais que, d’une certaine manière, cela aurait un impact positif pour leurs entreprises. Rappelons que, selon une étude globale du cabinet de conseil GfK, qui indique que pour 76% des consommateurs, les marques doivent acquérir un certain niveau d’engagement écologique. En fait, 28% affirment que les marques sont moralement obligées de respecter l’environnement.