Les surprises pour les fans de LEGO et Super Mario Bros. ne sont pas encore terminées, car Nintendo prépare plusieurs nouveaux sets pour 2021. La société a dévoilé ce matin le Master Your Adventure Maker Set, qui offrira aux fans de nouvelles aventures dès aujourd’hui.

À travers ses réseaux sociaux, Nintendo a présenté une bande-annonce axée sur le nouvel ensemble de la collection, qui arrive avec des éléments attrayants qui viendront compléter la collection du joueur avec de nouveaux personnages, des tuyaux spéciaux et plus de surprises.

Voici à quel point le nouvel ensemble LEGO Super Mario est attrayant

Selon les détails, le Maker Set permettra aux fans de construire des niveaux plus complets et de leur donner une touche supplémentaire de personnalisation. Ce pack comprend un total de 4 nouveaux personnages, connus pour être des ennemis de Mario et de sa compagnie

Nous voulons dire Larry, Goomba, Bob-omb et Koopa Paratroopa. De plus, un pipeline exclusif est ajouté qui mettra les joueurs au défi de franchir un niveau en 30 secondes pour gagner plus de pièces.

Enfin, l’ensemble propose des éléments de personnalisation tels que différents types de blocs. Nintendo a assuré que le Maker Set est polyvalent avec d’autres produits. Il est important de noter que ce nouveau package n’inclut pas la figurine interactive Mario.

Le Maker Set se compose de 366 pièces et est recommandé pour les personnes de plus de 6 ans. Le produit est maintenant disponible au prix de 59,99 $ US. Voulez-vous voir à quoi il ressemble? Alors ne manquez pas la bande-annonce ci-dessous:

Créez votre propre niveau personnalisable avec l’ensemble LEGO Super Mario Maker. Utilisez les blocs personnalisables pour construire et changer votre niveau pour jouer comme vous le souhaitez … même dans toute la maison avec toute la famille! »Dit la description du produit.

Nous vous rappelons qu’il existe une grande variété d’ensembles et d’accessoires LEGO Super Mario. Si vous êtes intéressé par l’un des produits, vous pouvez les obtenir dans les liens ci-dessous:

Retrouvez toutes les actualités liées à Super Mario Bros.dans ce lien. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur Nintendo.