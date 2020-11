Lego The Incredibles pour Nintendo Switch réduit son prix avec une offre

Action et aventure Disney à un prix imbattable

Cela peut sembler une blague, mais les ensembles Lego ne sont pas seulement conçus pour les enfants. Derrière son esthétique enfantine et son humour récurrent, des jeux de aventures et plateformes vraiment divertissant avec qui passer une excellente soirée en famille ou entre amis en profitant d’un moment de plaisir. Est-ce que cela arrive Lego The Incredibles pour Nintendo Switch, qui peut être le vôtre pour Nintendo Switch par moins de 15 €.

En tant que l’un des meilleurs films d’animation de la maison Disney ces dernières années, il était logique que Lego parie sur cette famille de super-héros pour faire l’un de leurs jeux. Le résultat est un jeu d’action-aventure hilarant avec la famille Parr, Frozono et les méchants les plus célèbres de la saga Pixar. Idéal pour jouer avec les plus petits de la maison grâce à cette offre InstantGaming.

Lego The Incredibles peut être joué seul ou en compagnie d’autres joueurs grâce à son mode multijoueur coopératif, donc avec cette version de Nintendo Switch peu importe que vous jouiez seul avec votre Nintendo Switch Lite ou que vous jouiez depuis le téléviseur dans le salon avec quelqu’un, il s’adapte à tous les publics. C’est pourquoi le Switch est en passe de devenir la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo.