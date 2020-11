Conçu par Inori Kito

Certains des fans de Pokémon les plus obsédés collectionnent toutes sortes d’objets, des figurines à tout ce qui concerne les monstres de poche, comme les vêtements. Original Stitch a conçu et lancé, une ligne de chemises inspirée du monde Pokémon.

Savoir plus: Ces beignets Pokémon vous ouvriront l’appétit

De plus, ces modèles sont en édition limitée et 5 de ces nouveaux designs ont été créés par l’illustratrice Inori Kito. Des imprimés très soignés et originaux qui combinent certains des Pokémon les plus reconnus, tels que Snorlax ou Ditto, combinés avec des fruits et des fleurs.

Un des cinq modèles disponibles à l’achat

https://www.instagram.com/p/CGrqfRsFEZy/?utm_source=ig_web_copy_link

Savoir plus: L’un des Pokémon les plus aimés de Galar a son propre pendentif en or

Cette nouvelle ligne de vêtements est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de Original Stitch, et dans le magasin de chemises Pokémon à Tokyo. Ces dessins Ils ne seront plus disponibles à partir du 13 novembre Alors ne soyez pas en retard si vous voulez porter une nouvelle chemise inspirée des Pokémon!