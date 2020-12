Lemonvil s’est fait une place parmi les MVNO les moins chers lors du dernier avec des promotions qui ont maintenu leurs tarifs contractuels, pratiquement sans concurrence en offrant jusqu’à 70 Go pour 24,95 euros.

Mais après une année 2020 intense au cours de laquelle ces types de promotions ont eu lieu sans cesse, 2021 commence par un changement dans lequel le les promotions prennent du recul n’étant pas aussi durable, et montre un virage vers un engagement plus fort pour la fibre et le mobile combinés. Le tout accompagné d’un changement de marque et d’image. Parce que Lemonvil, maintenant c’est Lemmon.

Nouveaux frais de contrat, cumulant maintenant les concerts

La nouvelle offre de contrat mobile Lemmon nous est familière. L’opérateur a opté pour des tarifs avec 7, 12, 23 et 30 Go, que maintenant accumuler les gigas non consommés pour pouvoir en profiter le mois suivant. Dans tous les cas avec des appels illimités (en réalité, ils ont une limite de 3000 minutes), et la fourchette de prix entre 9,90 et 19,90 euros. Il a également un tarif avec 150 minutes et 5 Go pour 8,90 euros.

Le reste des conditions reste inchangé, alors utilisez Couverture orange, les messages ont un coût de 15 cents / SMS, et en cas d’épuisement des concerts sous contrat, la vitesse est réduite à 16 Kbits / s pour 1 Go supplémentaire. L’offre tarifaire complète de Lemmon est résumée dans le tableau suivant.

Nouvelle fibre et mobile combinés, avec plus de concerts que la concurrence

L’amélioration des conditions après le relooking Lemmon est surtout appréciée dans les combinaisons fibre et mobile. Bien qu’ils conservent les mêmes avantages inclus qu’auparavant, Lemmon a ajusté les prix jusqu’à 33,90 euros le moins cher combiné, en convertissant ce taux avec 100 Mbps fibre et 30 Go mobile, dans lequel vous avez actuellement le concert le moins cher.

De plus, il est également possible d’augmenter la vitesse de la fibre de 60 centimes de plus en cas de montée à 300 Mbps ou 6 euros de plus si vous choisissez d’augmenter la vitesse à 500 Mbps symétrique. Le service continue sans avoir de ligne fixe ni de télévision, et maintient le absence de permanence même dans la fibre.

Les dernières actualités affectent les conditions tarifaires des lignes mobiles supplémentaires, qui dans ce cas nous voyons qu’il maintient le prix à 9,90 euros pour chaque ligne supplémentaire, mais a augmenté les concerts de 7 à 20 Go, et ils sont également désormais cumulatifs.

Via | Movilonia. Plus d’informations | Lemmon.

Partager Lemonvil devient Lemmon et lance de nouveaux tarifs, plus destinés à être le leader du combiné fibre et mobile