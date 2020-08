Récemment, on a appris que ZTE prévoyait de dévoiler une toute nouvelle mise à jour de sa gamme de smartphones Axon qui avait un affichage plein écran avec peu ou pas de lunettes. Certes, ceux d’entre nous en Occident n’ont pas beaucoup entendu parler de ZTE ces dernières années; cependant, la société est connue pour repousser un peu les limites avec certains de ses designs. Il a été l’un des premiers à avoir un «téléphone pliable», et il est maintenant en train de devenir le premier OEM à proposer une caméra sous écran dans un téléphone disponible dans le commerce.

Les fantasmes en plein écran deviennent réalité

La vie en plein écran sans lunette a été un rêve pour les passionnés depuis que les smartphones ont fait leur apparition pour la première fois, mais cela n’a pas encore été vraiment possible, non sans quelques compromis ou en laissant de côté certaines fonctionnalités clés. Les premières tentatives pour repousser ces lunettes ont été les encoches que nous avons vu à partir de téléphones comme le téléphone essentiel et l’iPhone X, en 2017 (oui, j’ai dit tout le chemin du retour, car cela ressemble à des éons en termes de smartphone).

Le «cran» est avec nous depuis plus de trois ans – pouvez-vous le croire?

Dans les années qui ont suivi, à peu près tous les fabricants de smartphones ont copié, euh, adopté cette tendance de conception dans le but de créer l’illusion de plus d’espace d’écran. Certaines expériences comme la perforation sur les séries Note 10 et Note 20 ont plutôt bien fonctionné, tandis que d’autres comme le Pixel 3 XL … Bien qu’ils aient libéré plus d’espace sur l’écran que les lunettes traditionnelles, ils n’offraient toujours pas l’expérience complète et immersive d’un véritable plein écran.

Ensuite, il y a eu la tendance des caméras selfie pop-up comme l’innovant Asus ZenFone 6 et l’un de mes favoris personnels, le OnePlus 7 Pro. Mais le problème avec ceux-ci était que malgré la qualité et la rapidité des caméras pop-up, elles étaient toujours des pièces mobiles qui pouvaient être endommagées par des chutes ou une utilisation répétée. De plus, ils ne permettaient pas une étanchéité complète comme les téléphones avec des configurations de caméra selfie traditionnelles.

N’oublions pas non plus que les fabricants de téléphones travaillent depuis un certain temps sur la technologie de sous-affichage, en particulier sous la forme de capteurs d’empreintes digitales. Nous avons vu ce concept pour la première fois réalisé il y a quelques années avec des téléphones expérimentaux de Vivo, et cette technologie a également été rapidement adoptée par l’industrie. Certes, certains l’exécutent mieux que d’autres – comparez simplement un capteur OnePlus à ceux des téléphones Samsung Galaxy – mais c’est là que la rondelle s’est déplacée, et les OEM ont patiné. Il semble juste que ZTE y soit arrivé en premier en ce qui concerne les caméras sous-écran.

Il y a des inconvénients potentiels

Pour aussi merveilleux que l’idée d’un écran transparent sans lunette qui intègre toujours des bonus tels que les sons d’étanchéité et de chargement sans fil, nous devons procéder avec un peu de prudence et de scepticisme. Pour commencer, les produits V1 ont toujours des bogues et des problèmes qui doivent être résolus, et ce ne sont jamais des expériences utilisateur optimales. C’est juste une évidence, même si de nombreux utilisateurs précoces accepteront sans aucun doute ces compromis comme étant «les premiers».

J’ai mentionné la prolifération des capteurs d’empreintes digitales sous-écran et comment à ce jour, ils ne sont toujours pas aussi rapides ou aussi précis que les capteurs d’empreintes digitales montés à l’arrière (malgré ce que je ressens personnellement à ce sujet). Une fois que ZTE a dévoilé son nouveau système de caméra, faudra-t-il trois ans ou plus avant que ce type de configuration soit considéré comme aussi bon que les caméras selfie actuelles (ou même celles d’il y a quelques générations)? C’est possible.

Pour les vrais paranoïaques, une caméra sous-écran peut sembler trop intrusive.

Avec une caméra sous-écran ou un réseau de capteurs, les plus paranoïaques d’entre nous peuvent avoir l’impression de ne jamais être vraiment sûrs que quelqu’un ne les regarde pas toujours. Il n’y a pas de place pour mettre un autocollant ou un curseur sur ce nouvel appareil. Maintenant, bien sûr, ces personnes sont probablement paranoïaques en ce moment, car la plupart des téléphones ont des caméras frontales qui ne sont pas couvertes (à l’exception de celles avec des caméras pop-out). Pourtant, si les caméras sont sous l’écran, elles peuvent ne jamais avoir vraiment l’impression de ne pas être observées. À peu près le seul recours pour eux serait d’acheter un étui portefeuille et de couvrir leur écran lorsqu’il n’est pas utilisé.

La prochaine vague

Si ce que ZTE met sur le marché avec l’Axon 20 5G est aussi prometteur que nous l’espérions, vous pouvez parier que les autres OEM suivront rapidement. Même en ces temps de pandémie éprouvants, cela pourrait être juste le coup de pouce dont l’industrie mobile a besoin pour reprendre son élan, en particulier dans le haut de gamme du marché.

Les véritables écrans pleins que créerait la technologie de sous-affichage seraient une aubaine pour ceux qui consomment du contenu vidéo ou jouent à des jeux sur leurs téléphones, mais ce serait également génial de voir des entreprises comme Google et Samsung (et oui, même Apple) pouvoir pour intégrer également la technologie de déverrouillage sécurisé du visage sous l’écran.

Un autre avantage potentiel est l’idée (le rêve?) D’un avenir sans port. Être capable de sceller un téléphone hermétiquement serait idéal pour empêcher la poussière et la pénétration d’eau, et pourrait rendre plus difficile pour des tiers de prendre physiquement le contrôle de votre téléphone. Il faudra peut-être attendre un meilleur accès au chargement sans fil, en particulier dans les espaces publics, mais je parie que le temps approche plus vite que vous ne le pensez.

En fin de compte, je ne suis pas seul dans mon enthousiasme pour ce que cette annonce présumée signifiera au cours des prochains mois et de l’année pour l’industrie des smartphones que j’aime et couvre, et je suis curieux de voir comment le marché réagit.

Mais oubliez le marché pour le moment; que pensez-vous tous? Êtes-vous intéressé ou enthousiasmé par la technologie des caméras sous-écran? Pourquoi ou pourquoi pas?

