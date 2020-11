Oui IMDb a toutes les réponses à vos questions sur séries et films Oui Wikipédia sait tout sur pratiquement n’importe quel sujet, Superamas a créé un base de données astronaute qui satisfera toutes vos curiosités liées aux astronautes d’hier et d’aujourd’hui, actifs ou déjà retraités.

Son nom est simple, Base de données astronaute. Les responsables sont Superamas, un site web qui parle des vols aérospatiaux, des lancements de fusées, des missions habitées et non habitées, etc.

Et en plus de leurs articles et actualités, ils ont décidé il y a longtemps Créer une base de données pour consulter tout doute ou toute curiosité concernant les astronautes que l’humanité a envoyés dans l’espace à une certaine occasion.

Plus précisément, vous trouverez des fichiers biographiques de 581 astronautes humains et 327 non-humains. Classés par pays d’origine, agence spatiale, missions, jours dans l’espace, mission à laquelle ils ont participé, navire dans lequel ils ont voyagé …

Questions et curiosités sur les astronautes

Combien d’astronautes sont actuellement dans l’espace? Qui a passé le plus de temps hors de la Terre? Combien de femmes astronautes y a-t-il eu dans l’histoire? Combien d’espèces animales ont été dans l’espace? Ces questions et bien d’autres peuvent trouver une réponse grâce à cette base de données que vous pouvez filtrer en différentes manières.

Et en accédant aux fichiers de chaque astronaute, vous obtiendrez des informations personnelles et des données liées aux missions auxquelles ils ont participé, leurs compagnons de voyage et leurs principales réussites.

Dans la base de données, en plus des humains et d’autres espèces animales, vous trouverez également des robots et des véhicules spatiaux. Il y a même la jolie poupée Starman que SpaceX a lancée dans l’espace à bord d’un Tesla Roadster.

En combinant les filtres, vous pourrez rencontrer des astronautes de différents pays, découvrez tous les missions passées et actuelles, les navires utilisés dans chaque mission, les pays participant à chacune d’elles … Bref, le Base de données astronaute de Superamas Il vous aidera à en savoir plus sur les astronautes d’hier et d’aujourd’hui, actifs ou retraités.

Une manière différente de connaître l’histoire de l’aéronautique et de savoir quels astronautes ont été les premiers à se rendre dans l’espace ou qui sont maintenant en orbite. Présent et passé unis pour que vous rencontriez ses protagonistes les plus directs.

En guise d’incitation, avec cette base de données, Superamas propose une section avec les comptes à rebours des futures missions spatiales au cas où vous souhaiteriez voir le lancement en temps réel. Il garde également un historique des versions précédentes.

L’article L’encyclopédie la plus complète sur les astronautes du monde entier a été publiée dans Explica.co.