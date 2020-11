Après les premières rumeurs et fuites sur les messages prêts à disparaître après avoir été lus, WhatsApp les prépare à les activer dans les applications: la société a ajouté les informations officielles sur son site Web. Ils seront appelés «messages temporaires» et resteront dans l’application pendant une période de sept jours.

Avec la plus grande sensibilisation à la confidentialité dans les applications, les applications de messagerie sont à l’honneur car à travers elles une quantité remarquable d’informations sensibles est envoyée. Des applications comme Telegram ou Signal vous permettent d’ajouter une sécurité supplémentaire en créant des chats secrets avec des messages qui s’autodétruisent, une option qui jusqu’à présent n’avait pas son plus gros concurrent, WhatsApp. L’entreprise prévoit de corriger ce manque, mais pas de manière aussi radicale: vos “Messages temporaires” disparaîtront au bout de sept jours et l’heure ne peut pas être réglée, du moins lorsque la fonction est lancée.

Messages qui disparaissent sept jours après leur envoi

WhatsApp n’est pas caractérisé par l’application fréquente de nouvelles drastiques. Et dans le cas des messages qui s’autodétruisent, l’histoire s’est également répétée: depuis que nous les avons rencontrés (octobre 2019) jusqu’à ce que nous connaissions leur apparition rapide. ça fait plus d’un an. Heureusement, il ne reste plus grand-chose puisque WhatsApp lui-même a sa page d’assistance prête.

Comme WaBetaInfo l’a découvert, les informations sur les “ messages temporaires ” sont déjà sur le Web, donc ils sont complètement officiels. Bien sûr, ils n’ont pas encore atteint les applications, même pas en version bêta: pour les utiliser, il vous faudra encore attendre. Sûrement pas trop, oui.

L’idée derrière les “ messages temporaires ” est ajouter une confidentialité et une sécurité supplémentaires aux conversations envoyées via le service. Vous devez d’abord activer ces messages dans les options de chaque chat; puis discutez comme d’habitude: tous ces messages disparaîtront au bout de sept jours. Pour le moment, il n’y a pas d’option pour régler le compteur. Et il existe de sérieuses limitations à la confidentialité des “ messages temporaires ”:

Ces messages ne disparaissent pas des notifications, ils peuvent donc être lus après sept jours si WhatsApp n’a pas été ouvert pendant cette période. Vous pouvez répondre aux «Messages temporaires» avec un texte cité. Dit texte restera dans le chat même si le message d’origine disparaît. Si un message d’autodestruction est transféré vers un chat pour lequel la fonction temporaire n’est pas activée ledit message ne disparaîtra pas. Les «messages temporaires» sont enregistrés dans la sauvegarde WhatsApp. Si la copie est restaurée après sept jours, ces messages continueront à apparaître.

Comme nous pouvons le voir, la sécurité et la confidentialité des “ messages temporaires ” de WhatsApp pas trop haut. Nous verrons si l’entreprise fait évoluer la fonction au niveau des chats secrets Telegram: des messages qui s’autodétruisent en fonction de l’heure fixée par l’utilisateur et avec les limitations maximales pour pouvoir être partagés en dehors du chat.

Via | WaBetaInfo

