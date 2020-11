Il y a un mois, le PDG d’Activision Blizzard a confirmé son intention d’embaucher plus de 2 000 employés.

Les mauvaises nouvelles semblent venir Activision Blizzard. Comme le souligne exclusivement le média MCV, l’entreprise qui a des sagas telles que Call of Duty ou World of Warcraft se prépare à licencier plus de 100 employés de l’entreprise. Par ailleurs, selon des sources proches du média précité, il semble que l’entreprise envisage de fermer davantage de bureaux, en plus de ceux de Versailles et de La Haye qui ont fermé leurs portes en octobre dernier.

Pour le moment, la société n’a pas commenté la questionComme le souligne le portail britannique, l’équipe d’Activision Blizzard a découvert il y a quelques heures à peine la nouvelle, qui n’a pas encore été officialisée. Ils indiquent que le personnel marketing, relations publiques, service client et localisation ils sont les plus susceptibles de perdre leur emploi. Mauvaise nouvelle sans aucun doute, faute d’en connaître les conséquences définitives et qui s’étale dans le temps: en février 2019 plus de 800 salariés ont été licenciés.

Apparemment, les raisons de cela n’ont pas été précisées. La source de MCV, qui a souhaité garder l’anonymat, indique que la société entend procéder à l’externalisation des actifs pour ses futurs projets. En outre, il fait des déclarations assez sévères à ce sujet: «Une partie d’Activision n’a aucune confiance dans le service communautaire. Ils pensent que leurs jeux se vendent et préfèrent investir des millions dans un tweet de Beyoncé parlant de Call of Duty au lieu d’embaucher un groupe de bonnes personnes. “

MCV indique également qu’il a contacté Activision Blizzard pour vérifier les informations, mais Ils n’ont pas répondu pour le moment. Les licenciements ne sont pas non plus officialisés, mais il faudra attendre pour savoir ce qui se passe dans l’une des grandes multinationales du secteur. Il est curieux que cette information arrive il y a quelques semaines, Bobby Kotick, PDG de l’entreprise, a annoncé l’intention de renforcer ses effectifs avec 2 000 salariés.

En savoir plus: Activision Blizzard et licenciements.

