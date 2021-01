De plus en plus de téléviseurs sont commercialisés avec Android TV à bord, la version pour écrans intelligents du système d’exploitation de Google, et à ces téléviseurs, nous devons ajouter d’autres appareils tels que des clés ou des lecteurs multimédias. L’expansion fait croître l’écosystème et devient plus robuste et complet, également du côté des applications, en trouvant des applications pour contrôler l’appareil à partir du mobile ou le transformer en console.

Et dans cet écosystème, nous trouvons des applications qui exploitent la ressource des appareils Android TV, ce qui vous permet d’échanger des fichiers directement avec eux. Nous ne parlons pas d’envoyer des audios et des vidéos à lire à distance mais, directement, de placer des fichiers dans la mémoire interne d’Android TV. Et parmi ces applications, ‘Envoyer des fichiers à la télévision »continue d’être l’un des plus simples et des plus complets.

Une application à chaque extrémité et envoyer des fichiers via WiFi

Pour envoyer des fichiers sur notre Android TV, nous pouvons utiliser différentes méthodes en fonction de celles prises en charge par l’appareil lui-même. La grande majorité comprend un port USB par lequel transférer des données, ou sont directement des clés USB pour charger les informations tout en étant connecté. Ou ils ont un plateau microSD (dans la moindre partie des cas). Mais la ressource sans fil est toujours là et ‘Envoyer des fichiers à la télévision »rend le processus assez simple.

Nous parlons de transférer des fichiers d’un appareil à un autre afin nous devons avoir des applications aux deux extrémités. “ Envoyer des fichiers à la télévision ” est présent pour Android TV et notre téléphone Android dans le Google Play Store et dans Windows, il existe déjà une application disponible que nous pouvons télécharger via SourceForge, en plus de trouver bientôt l’application dans l’App Store pour Mac (actuellement en développement). Si nous le souhaitons, la version Android est également disponible dans l’app store d’Amazon.

Une fois que nous avons installé l’application aux deux extrémités (dont l’une sera toujours notre appareil Android TV), nous n’aurons plus qu’à effectuer les étapes suivantes:

Nous ouvrons l’application sur Android TV et allons à Recevoir. Nous ouvrons l’application sur l’autre appareil (Android, Windows) et allons à Envoyer. A ce moment, il s’ouvre un navigateur de fichiers sur le mobile ou l’ordinateur qui nous permet de choisir le fichier que nous voulons envoyer. Nous le sélectionnons et acceptons l’envoi. Une fois le fichier sélectionné, nous choisissons notre appareil Android TV de la liste proposée par l’application (elle aura été détectée par WiFi) et nous acceptons. Une fois le transfert terminé, le fichier sera disponible sur notre Android TV afin que nous puissions interagir avec lui comme nous le souhaitons.

‘Envoyer des fichiers à la télévision’ est une application complètement gratuit bien qu’il y ait des publicités pour l’autofinancement. Si nous voulons les retirer, il suffira de faire un don via l’application de 59 cents. Nous insistons sur le fait que c’est complètement volontaire. Nous vous laissons les liens de téléchargement pour «Envoyer des fichiers à la télévision» ci-dessous.

Envoyer des fichiers au téléviseur

