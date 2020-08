Le Galaxy S10e offre une expérience de type phare avec des spécifications et des capacités haut de gamme, mais le fait avec une taille plus petite et un prix inférieur à ce à quoi nous nous attendions. C’est une excellente option pour tous ceux qui veulent un téléphone plus petit ou moins cher et offre une valeur démesurée pour son prix.

680 $ chez Amazon

Avantages

Appareil photo ultra-large super amusant

Piste plus longue pour les mises à jour logicielles

Processeur, mémoire et stockage de base améliorés

Les inconvénients

Aucune amélioration considérable de la durée de vie de la batterie

Écran en fait une résolution inférieure

Bien qu’il ait quelques générations, le Galaxy S9 reste une proposition intéressante pour moins d’argent que le Galaxy S10e. C’est comparable à bien des égards et ne manque que quelques petites choses. Cela pourrait être un achat intéressant si votre budget est vraiment serré.

499 $ chez Walmart

Avantages

D’importantes économies pour une expérience de base similaire

La qualité de l’écran toujours compétitive aujourd’hui

Les inconvénients

Appareil photo ultra-large et mode portrait manquants

Seulement susceptible de recevoir une autre mise à jour logicielle majeure

Le Galaxy S10e est un remplacement spirituel du Galaxy S9 de l’année dernière, car le Galaxy S10 est devenu plus grand et plus cher. Mais le Galaxy S9 est toujours en vente à un prix avantageux, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui veulent économiser de l’argent. Voici ce que vous obtiendrez en optant pour le modèle plus récent ou en vous en tenant à un modèle plus ancien.

Galaxy S10e vs Galaxy S9 Prix et disponibilité

Source: Andrew Martonik / Android Central

En 2020, le Galaxy S10e et le Galaxy S9 ne sont pas les téléphones Samsung les plus récents du marché. Ils sont toujours assez solides en eux-mêmes, mais ils ont depuis été remplacés par de nouvelles options. En tant que tel, la disponibilité peut parfois être un peu délicate.

Le S10e est encore assez facile à acheter de nos jours, mais pour le Galaxy S9, acheter une nouvelle unité à un prix raisonnable est un défi. Ce n’est pas impossible si vous savez où chercher, mais les grands détaillants comme Best Buy et Amazon sont épuisés (sauf si vous êtes d’accord avec un modèle renouvelé / remis à neuf).

Si vous êtes à la recherche d’un Galaxy S10e, vous pouvez vous attendre à dépenser 600 $. Les prix fluctuent un peu pour le S9, mais pour la plupart, il peut être obtenu pour environ 500 $ environ.

Galaxy S10e vs Galaxy S9 Où le Galaxy S10e se démarque

Source: Android Central

Samsung est connu pour avoir adopté une approche prudente des améliorations avec ses téléphones haut de gamme, ce qui signifie que le Galaxy S10e n’est pas considérablement amélioré par rapport au Galaxy S9 à bien des égards. Mais il y a certaines choses que vous obtenez simplement en achetant un téléphone conçu pour 2019 plutôt que 2018.

Les mises à niveau des spécifications ne sont pas très attrayantes, mais vous les apprécierez maintenant et à l’avenir.

Les mises à jour les plus faciles à quantifier sont fournies avec la fiche technique, dans laquelle vous passez à un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et une base de 128 Go de stockage, qui sont toutes des améliorations sans inconvénient par rapport au Galaxy S9. Aucun d’entre eux ne veut dire une tonne pour le moment, mais à mesure que le Galaxy S9 vieillit, vous commencerez vraiment à ressentir le resserrement de la RAM et du stockage limités, sinon aussi du processeur. De petites améliorations dans le processeur, ainsi qu’une batterie légèrement plus grande et un écran de résolution inférieure, vous offriront également une autonomie un peu meilleure.

Une autre chose que vous voudrez peut-être garder à l’esprit lorsque vous parlez de l’avenir de l’utilisation de votre téléphone est la feuille de route de mise à jour logicielle, où le Galaxy S10e a évidemment une année supplémentaire de piste au-delà du Galaxy S9. Les deux téléphones utilisent actuellement Android 10, mais c’est la dernière mise à jour que le S9 verra jamais. Grâce à la nouvelle politique de mise à jour de trois ans de Samsung, le Galaxy S10e est promis d’obtenir Android 11 et (espérons-le) Android 12.

Catégorie

Galaxy S10e

Galaxy S9

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur

Android 10

Une interface utilisateur

Afficher

AMOLED 5,8 pouces, 2280 x 1080 (19: 9)

AMOLED 5,8 pouces, 2960 x 1440 (18,5: 9)

Processeur

Snapdragon 855

Snapdragon 845

Espace de rangement

128/256 Go

64/128/256 Go

Extensible

microSD

microSD

RAM

6 / 8GB

4 Go

Caméra arrière 1

12MP Super Speed ​​Dual Pixel

OIS, f / 1,5 ou f / 2,4

12MP Super Speed ​​Dual Pixel

OIS, f / 1,5 ou f / 2,4

Caméra arrière 2

16MP ultra-large, f / 2.2, mise au point fixe

n / a

Caméra frontale

10MP, f / 1.9, mise au point automatique

8MP, f / 1.7, mise au point automatique

l’audio

Haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Casque 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Casque 3,5 mm

Batterie

3100 mAh

3000 mAh

Mise en charge

Charge rapide 2.0 (15 W)

Charge rapide sans fil 2.0 (12 W)

Charge rapide 2.0 (15 W)

Chargement sans fil rapide (9 W)

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreintes digitales arrière

Dimensions

142,2 x 69,9 x 7,9 mm

150 grammes

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

163 grammes

L’appareil photo ultra-large est un régal à photographier, et les selfies ont également franchi une nouvelle étape.

Des différences plus importantes peuvent être trouvées dans les caméras. La caméra arrière principale est en fait inchangée par rapport au Galaxy S9, mais c’est l’ensemble de support du S10e qui est intéressant. Vous obtenez un appareil photo ultra-large avec un champ de vision unique qui est tout simplement amusant à photographier, vous donnant une nouvelle perspective que vous n’obtenez tout simplement pas sur le Galaxy S9.La caméra frontale a également une résolution plus élevée et sera amenez vos selfies à de nouveaux niveaux, même si le Galaxy S9 est assez bon tel quel.

Et si ce dernier point est un avantage, un inconvénient ou pas grand-chose dans les deux cas, cela dépendra de vos préférences personnelles: le Galaxy S10e a un écran plat, plutôt qu’un écran incurvé « Infinity » comme le Galaxy S9. L’écran plat réduit les contacts accidentels avec vos paumes, bien que ce soit moins un problème sur ces petits téléphones de toute façon. Mais si vous n’aimez pas les courbes des dernières générations de téléphones Samsung, le Galaxy S10e sera une bouffée d’air frais pour vous.

Galaxy S10e vs Galaxy S9 où le Galaxy S9 est toujours comparable

Source: Hayato Huseman / Android Central

Il a peut-être plus de deux ans, mais le Galaxy S9 est toujours un téléphone moderne et très performant, en particulier par rapport au Galaxy S10e.

L’expérience principale du Galaxy S9 est en fait la même que celle du nouveau S10e.

Chaque partie de l’expérience matérielle externe du Galaxy S9 semble toujours moderne. La qualité des matériaux, la forme, le design, l’ajustement et la finition, et tout ce qui se trouve dans la liste est comparable au Galaxy S10e. Oui, il y a des différences de look, mais vous ne vous sentirez pas à court de l’ancien modèle. L’écran est également comparable – c’est un panneau plus ancien, mais sa résolution est en fait plus élevée que le S10e et est toujours très bon, même selon les normes actuelles. Ailleurs dans le matériel, la prise casque, la fente pour carte microSD, les haut-parleurs et la vitesse de chargement filaire sont identiques.

En termes de taille, les deux téléphones sont fondamentalement les mêmes. Il y a des différences subtiles dans les dimensions et l’écran incurvé change la sensation, mais si vous recherchez un téléphone «compact», vous le trouverez avec le Galaxy S9 et le S10e.

Et de façon réaliste, dans l’utilisation quotidienne, vous ne remarquerez pas beaucoup de différences entre ces deux téléphones. Avec la mise à jour du Galaxy S9 vers Android 10, tout est fondamentalement le même sur les deux téléphones. Ainsi, entre la taille, les performances, le logiciel et les fonctionnalités de base, vous seriez en mesure de basculer entre les deux avec peu (voire aucune) douleur. Cela augure bien pour vous si vous envisagez de choisir le Galaxy S9 pour son prix inférieur. Le seul véritable inconvénient, du point de vue logiciel, est que le S9 est à la fin de son cycle de vie de mise à jour et qu’il est peu probable qu’il obtienne une mise à jour majeure au-delà d’Android 10.

Galaxy S10e vs Galaxy S9 Lequel devriez-vous acheter?

Source: Android Central

Si vous êtes attiré par le Galaxy S10e à la fois pour sa taille et son prix inférieur, il y a un argument intéressant à faire pour que vous devriez envisager le Galaxy S9. Il a à peu près la même taille que le Galaxy S10e, offre une grande partie de la même expérience et coûte moins cher en raison de son âge. Cependant, si vous comparez des pommes à des pommes sur des modèles de stockage de 128 Go, plutôt que sur les 64 Go de base du Galaxy S9, la valeur s’estompe un peu – cela dépend juste du poids que vous mettez sur le stockage interne.

Le Galaxy S10e est tout simplement un meilleur téléphone dans l’ensemble que le Galaxy S9, et si vous prévoyez de garder votre téléphone pendant une longue période (peut-être plus de deux ans), vous vous feriez une faveur en achetant le nouveau modèle. Vous bénéficiez de tous les avantages associés au téléphone plus récent et ne manquez rien de l’ancien modèle. Vous devez juste payer un petit supplément pour cela.

Notre choix

Samsung Galaxy S10e

Un meilleur téléphone qui reprend là où le S9 s’est arrêté

Le Galaxy S10e est un véritable successeur du Galaxy S9; ce n’est tout simplement pas considérablement amélioré. Vous obtenez de meilleures spécifications, une nouvelle caméra ultra-large, une meilleure caméra frontale et l’attente de meilleures performances à long terme. C’est un meilleur téléphone, il coûte juste plus cher en conséquence.

Économiser de l’argent

Samsung Galaxy S9

Une alternative intéressante si votre budget est serré

Beaucoup de ce qui rend le Galaxy S10e attrayant peut être trouvé pour moins d’argent dans le S9. Vous obtenez la même expérience de base, même avec la caméra principale. Vous manquez quelques mises à niveau matérielles et la nouvelle caméra ultra-large, mais pour les budgets plus serrés, cela vaut le coup d’œil.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.