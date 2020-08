Le plug-in Ring Stick Up Cam vous offre un large champ de vision et un flux continu de séquences en direct tant que votre alimentation ne s’éteint pas. Il n’est cependant pas nécessaire qu’il soit complètement attaché à la prise, car vous pouvez ajouter une batterie pour les coupures de courant. Cela fonctionne aussi à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Avantages

Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur

Sirène intégrée pour éloigner les intrus

Excellente intégration Amazon Alexa, Echo

Pack batterie (vendu séparément)

Les inconvénients

Doit être à proximité d’une source d’alimentation

Aucun enregistrement vidéo sans abonnement

Pas d’option d’enregistrement 24/7

Cette caméra Ring alimentée par batterie n’est pas enchaînée à une prise, ce qui vous permet de la monter à l’extérieur même si vous manquez d’alimentation extérieure. La batterie Ring Stick Up Cam est également excellente pour une utilisation à l’intérieur de votre maison, où elle peut être facilement déplacée entre les pièces ou cachée pour voir si le gardien de l’animal prend réellement Fluffy pour se promener ou simplement profiter de votre câble.

Les nouvelles Ring Stick Up Cams sont de retour et meilleures que jamais, mais avant d’en prendre une – ou quatre – pour votre maison, sachez que toutes les Ring Stick Up Cams ne sont pas créées égales. En règle générale, la version alimentée par batterie d’une caméra intelligente est le modèle le plus flexible et le plus souhaitable. Néanmoins, le plug-in Ring Stick Up Cam peut offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire grâce à une alimentation électrique continue. Plongeons dans la comparaison entre la batterie Ring Stick Up Cam et la batterie filaire et voyons celle qui l’emporte.

Ring Stick Up Cam Battery vs.Wired: Commodités et maux de tête pour chacun

Source: Android Central Photo: Plug-in Ring Stick Up Cam.

Toutes les Ring Stick Up Cams sont des caméras de sécurité connectées à Internet 1080p «résistantes aux intempéries» avec sirènes activées à distance pour effrayer les intrus, vision nocturne infrarouge pour voir dans l’obscurité et plans d’abonnement abordables via Ring Protect pour 60 jours d’accès aux enregistrements vidéo. Là où les quatre Ring Stick Up Cams varient – le plug-in, la batterie, l’élite et le solaire – c’est principalement dans la façon dont ils sont alimentés.

Le plug-in Ring Cam est alimenté par un adaptateur secteur qui se branche sur une prise de courant standard, mais vous pouvez acheter un bloc batterie à dégagement rapide séparément. La batterie Ring Stick Up Cam est alimentée par des blocs-piles à dégagement rapide et ne peut pas être utilisée pendant la recharge du bloc-batterie. Cependant, vous pouvez acheter un adaptateur d’alimentation intérieur / extérieur ou un panneau solaire séparément. Si vous souhaitez garder le modèle de batterie en ligne pendant les 5 à 10 heures, il faut une batterie pour se recharger, vous devrez acheter une deuxième batterie à dégagement rapide.

Plug-in Ring Stick Up Cam

Batterie Ring Stick Up Cam

Résistant aux intempéries

« Résistant aux intempéries »

« Résistant aux intempéries »

Options d’alimentation

Adaptateur secteur / prise

Pack batterie à dégagement rapide

Options Internet

Wifi

Wifi

Champ de portée de la caméra

110 ° horizontal

57 ° vertical

110 ° horizontal

57 ° vertical

Qualité vidéo

1080p

1080p

Détection de mouvement personnalisable

✔️

✔️

Source: RingPhoto: Ring Stick Up Cam Battery.

Ces deux appareils sont essentiellement le même appareil photo. La seule différence significative est la façon dont ils sont alimentés hors de la boîte. Si vous avez besoin de placer un appareil photo dans un endroit qui n’est pas accessible à une prise de courant standard, optez pour la Stick Up Cam Battery. L’inconvénient ici est que vous devrez changer la batterie périodiquement et que vous voudrez avoir une sauvegarde disponible. Bien sûr, vous pouvez également acheter un adaptateur d’alimentation intérieur / extérieur ou un panneau solaire séparément pour maintenir le courant.

Si vous prévoyez d’installer cette caméra dans un endroit facilement accessible à une prise de courant standard, procurez-vous le plug-in Stick Up Cam. Encore une fois, vous pouvez toujours acheter la batterie à dégagement rapide pour avoir une police d’assurance en cas de panne de courant, mais tant que vous êtes connecté et que le courant est allumé, vous êtes prêt à partir.

Moins cher que jamais

Plug-in Ring Stick Up Cam

Mêmes fonctionnalités et tranquillité d’esprit

La nouvelle Ring Stick Up Cam est le genre de mise à niveau que nous aimons. Il possède toutes les mêmes fonctionnalités intéressantes que son prédécesseur, comme la vidéo HD 1080p, la conversation bidirectionnelle et les notifications en temps réel. La meilleure partie? C’est 30% moins cher qu’avant, ce qui le rend encore plus accessible à tous.

Couper le cordon

Batterie Ring Stick Up Cam

Si vous avez besoin d’une caméra qui peut aller au-delà des prises secteur.

Si vous avez besoin de votre Stick Up Cam dans une zone dépourvue de prises à proximité – ou si vous souhaitez avoir la possibilité de déplacer facilement la Stick Up Cam d’un emplacement à un autre dans votre maison – la version à batterie peut avoir une caméra plus petite capteur. Néanmoins, cela fonctionnera là où les caméras filaires ne le seront pas.

