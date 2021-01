Et vous, lequel des deux LG Velvet choisiriez-vous?

Il LG Velvet, l’un des derniers terminaux importants présentés par la firme coréenne, peut être le vôtre avec une réduction dans ses deux variantes. Parce que oui, on retrouve un modèle 4G et un modèle 5G.

Vous avez la possibilité de prendre le LG Velvet pour 399 euros dans sa version 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. D’autre part, le LG Velvet 5G il est disponible pour 440 euros avec – encore une fois – 6 Go de RAM et 128 Go de stockage

Achetez l’un des LG Velvet au meilleur prix

LG Velvet c. LG Velvet 5GSpécificationsLG VelvetLG Velvet 5GDimensions 167,1 x 74 x 7,9 mm 167,2 x 74,1 x 7,9 mm Écran Écran P-OLED de 6,8 pouces, 1080 x 2460 pixels Écran P-OLED de 6,8 pouces, 1080 x 2460 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 765 GRAM6 GB6 GB Système d’exploitation Android 10 Android 10 Stockage 128 GB 128 GB Caméras Arrière: 48 MP, f / 1.8 + 8 MP ultra-large, f / 2.2 + 5 MP, f / 2.4 et avant: 16 MP f / 1.9, Arrière: 48 MP f / 1,8 + 8 MP ultra-large, f / 2,2 + 5 MP, f / 2,4 et avant: 16 MP f / 1,9 Batterie 4300 mAh, charge rapide 25 W 4300 mAh, charge rapide 25 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, IP68, USB Type C, 5G, lecteur d’empreintes digitales jack 3,5 mm, IP68, USB Type C, 5G, jack 3,5 mm, 5G

Comme vous pouvez le voir, les deux terminaux LG sont pratiquement identiques, mais ils ont une différence assez importante, votre processeur. Tandis que le Version 4G incorpore le Qualcomm Snapdragon 845, puce haut de gamme sur le marché depuis quelques années, la Version 5G il abrite le plus récent Snapdragon 765G. Cette puce est précisément celle qui ouvre les portes de la nouvelle connectivité.

