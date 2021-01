Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi les titres indépendants qui se sont le plus démarqués ces dernières années, il y a Hollow Knight, principalement grâce à son gameplay stimulant. Pour cette raison, les joueurs ont attendu patiemment l’arrivée de Hollow Knight: Silksong, un titre initialement prévu en tant que DLC mais qui est finalement devenu un opus autonome. L’attente a été longue, mais le développement semble être très proche d’être prêt.

Les fans de Hollow Knight ont commencé la nouvelle année avec bonheur, alors que le développeur Team Cherry a partagé de nombreux détails sur le nouvel opus. Malheureusement, aucune date de sortie ou fenêtre n’a été révélée, ils devraient donc continuer à attendre indéfiniment pour savoir quand ils pourront y jouer.

Si vous êtes l’un de ces fans, il y a de bonnes nouvelles, car apparemment l’attente ne devrait pas être aussi longue. Nous disons cela parce que Matthew Griffin, responsable du marketing et des relations publiques chez Team Cherry, a suggéré sur le serveur officiel du jeu sur Discord (via ResetEra, utilisateur belairjeff) que le développeur a déjà tout le contenu qui apparaîtra dans Hollow Knight: Silksong ready et que on ne le trouve que dans les tests finaux.

Team Cherry annonce la date de sortie quand c’est certain

Cependant, il a expliqué que le développeur ne partagera pas de date de développement pour cette raison. Selon Griffin, l’idéal est d’annoncer une date de sortie uniquement lorsque vous avez déjà une version fonctionnelle du jeu et que vous n’avez besoin que de petits détails tels que des corrections de bogues supplémentaires, qui pourraient être corrigées dans le temps restant avant le lancement. Griffin a fait ce commentaire en réponse à une demande de fan d’informations concernant les débuts du jeu.

«Vous pouvez dire: ‘Nous avons terminé tout le contenu du jeu et il est en phase de test final’, mais même CELA ne dit rien sur notre calendrier de sortie. Ma propre philosophie personnelle est que vous ne devriez pas annoncer une date de sortie tant que vous n’avez pas une version qui puisse être publiée, puis vous prenez simplement le temps de corriger des bogues supplémentaires et de commercialiser un jeu », a commenté Griffin.

Décidément, la philosophie de Griffin a du sens, car cela éviterait des retards importants dus au manque de temps de développement et les fans ne seraient pas déçus. Bien qu’il ne soit pas révélé combien il manque dans le développement du jeu, si l’on considère que le contenu est déjà prêt et n’est que dans les tests finaux, il est très possible que le titre soit disponible dans les prochains mois. Nous te tiendrons informé.

Image: ResetEra (utilisateur belairjeff)

Attendez-vous Hollow Knight: Silksong? Quand pensez-vous que cette suite sera prête? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que Hollow Knight: Silksong n’ait pas encore de date de sortie, il existe déjà un gameplay qui révèle les capacités de Hornet.

Hollow Knight: Silksong est confirmé pour Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

